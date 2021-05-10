憂通脹扯高利率！垃圾債沽空13年最高　德債最危

外國傳媒報道，IHS Markit數據顯示，全球有高達550億美元的高收益債(即俗稱「垃圾債」)遭到借貨沽空，總額逼近2008年全球金融海嘯以來新高。此金額遠高於今年初的350億美元。

Janus Henderson投資組合經理Tim Winstone說：「如果孳息率利差收窄和/或人們擔憂利率上升，沽空金額可能會續增。(垃圾債)估值處於此種高位，如果對沖基金等更多人加入沽空行列，我不會感到驚訝。」

不止垃圾債淡倉大增，德國國債也遭「空軍」圍攻。瑞穗(Mizuho)多元資產策略主管Peter Chatwell表示，沽空德國國債的倉位來到「極端」水位，市場堅信德債孳息率將上揚。德國10年期國債孳息率在2016年轉負，已超過兩年以上未曾重回正值。然而，現在通脹預期彈升，有些人相信，德債將有大麻煩。上周德國10年期債息升至負0.16厘，創疫情爆發以來新高。

過去十年德債價格狂飆，部分原因是供應稀缺。Aegon Asset Management主管Sandra Holdsworth認為，此種情況將轉變，德國政局可能變天，未來發債量有望增加。與此同時，歐盟也要發行國債，會侵蝕德債需求。她估計，德國10年期債息將在今年內轉正。

NatWest Markets指出，儘管歐洲央行加碼買債，4月後3周的每周購債額增至1,120億歐元，高於之前3周的870億歐元，仍無法壓低德債息，顯示私人投資者「非常樂意」賣出手上德債，宣告「德債的超級循環告終」(end of the Bund supercycle)。