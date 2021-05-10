華為手機墜落神壇　經銷商嫌棄：甚麼都不重要了

內地媒體報道，受到美國制裁打擊，曾經的內地手機品牌「一哥」華為呈現傷殘狀態，其留下的市場空檔，成為了vivo及OPPO、小米和蘋果公司「上位」的好機會，就連從華為剝離求生的榮耀，也加入了這場戰鬥。

華為消費者業務負責人余承東日前自爆，華為因遭進行4輪制裁，消費者業務陷入極端困境，無法發貨。事實上內手機市場面臨正在大洗牌，經過2季廝殺後，據統計指內地今年首季智能手機出貨量華為正式從第1的跌至第3，vivo及OPPO以市佔率23%、22%的微小差距分居前2名，小米排第4。

在中國手機市場的前5大中，除華為下滑50%外，vivo及OPPO、小米均有70%左右的增長，蘋果公司則呈現翻倍增長。

在這場激烈廝殺中，無論是線上線下都出現競爭激烈，甚至出現每家廠商開始重視線下的迹象，還匯互挖牆角。連2020年11月從華為剝離的榮耀，同樣加入這場戰鬥，不僅在「五一」開張了1,000家線下店，就連經銷商也喊出「寧可1年不掙錢也要投入」的口號。

經銷商雖了解華為積極自救，但杯水車薪，直言「華為對我們來說已經不重要了」。