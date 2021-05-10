比特幣市佔率大降至43%　摩通：市場出現警號

以太幣、狗狗幣等虛擬貨幣近日走勢凌厲，風頭更蓋過比特幣，市場對於虛擬貨幣市場是否成熟的疑惑加劇。

外電指出，摩根大通及DataTrek Research LLC的策略師認為，其他虛擬貨幣的這輪升勢，促使比特幣在2.6萬億美元的市佔率從2021年初的約70%，大幅下降至43%，而這個指標可能是投資者過度推動一系列數碼貨幣上漲的警告信號。

摩通上周發表報告寫道，比特幣主導地位逐漸減弱，呼應了「散戶需求驅動的其他虛擬貨幣上漲」催生的「泡沫」。DataTrek的聯合創始人Nicholas Colas稱，歷史表明，當比特幣市佔率達到40%時，比特幣以外的數碼貨幣可能會「很快」下跌。

報道分析，作為虛疑貨幣一哥的比特幣市佔率下降，可能是因為投資者愈來愈接受更廣泛的數碼貨幣，又或者散戶可能正在追逐快速的投機收益。儘管如此，Colas認為就算不投資該領域，但也值得追蹤。他補充說，現在有超過2萬億美元資金投放在虛擬貨幣之上，實質性的下跌，也可能影響股票等更傳統的金融資產。

以太幣(Ethereum)今(10日)價格突破4,000美元大關，CryptoCompare數據顯示，以太幣最新報4,091美元，升逾4%。比特幣報58,101美元，升0.2%。