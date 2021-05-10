南韓搖擺於中美之間 是三星落後台積電的原因？

日媒報道，三星在尖端晶片的競賽上，與台積電的差距正逐步加大，三星在先進產品的產量，比如作為智能手機大腦的中央處理器(CPU)陷入苦戰，而代工市佔率2逐漸流失，在尖端產品的劣勢恐削弱三星其他核心產品，例如記憶體與手機的競爭力。

台積電的優勢逐漸加強，2021年首季全球代工市佔率達56%，按年升2個百分點，2年來增加8個百分點。同期，代工排名全球第2的三星市佔率卻下滑1%。美國主要客戶如蘋果公司下單予台積電。

報道指出，美中之間的緊張也產生影響。台灣與美國團結對抗北京，而南韓在美中之間維持搖擺的外交政策，致使南韓企業在半導體供應鏈上面臨孤立風險。

報道說，上月29日三星公布今年第1季營收，儘管銷售額上升8%至19.01兆韓圜(1,330億港元)，但其半導體部門重挫16%至3.37兆韓圜(235.9億港元)，這是1年來首次利潤下滑。不僅如此，一些供應商反映在提高最先進5納米晶片的生產上，三星一再延宕。三星在5納米的產量已落後台積電數月，且技術落差自此不斷擴大。

荷蘭光刻機巨頭ASML獨家生產的極紫外光機(EUV)，至今全球已出售100台極紫外光機，逾70%流向台積電。