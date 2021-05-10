高鑫零售15個月賺35億人幣　未期息13港仙

如與截至去年3月底止的15個月作比較，本期收入按年倒退2%，來自銷售貨品的收入按年減少1.72%至1,198.39億元，而股東應佔溢利減少15.41%，主要由於經營溢利率下降，同店銷售負增長1.8%，其大賣場為主的門店業務銷售表現因為疫情後的影響及激烈競爭而充滿挑戰，但以淘鮮達和天貓平台為主的網上企業對客戶(B2C)業務實現大幅增長，彌補前者的影響。

本期租金收入所得為44.95億元，減少9.08%。公司在業績報告內表示，來自暫停營運的部分租戶的租金收入於疫情期間獲豁免，隨着其商店街的空舖率持續改善，新冠肺炎疫情後期間的租金收入快速回升，與疫情前水平的差異逐步縮小。

以上數據都是按公司披露所得出，問題之處是去年首季出現重疊，因此按照早前刊發的截至去年12月底止年度業績，計算出今年首季表現，高鑫今年首季收入是按年倒退8.49%至288.48億元，股東應佔溢利按年倒退49.6%至僅7億元，期內淨增6家大賣場和8家小型超市。

公司預計，上月開始的12個月即2022財年，將會是迄今為止新增投資及新業務啟動最多的一年。同時，面對愈發激烈的競爭，更需要主動出擊，公司將致力於投入用戶體驗、新業態和生鮮加工能力，以實現未來的長期增長，每年重構40至50家大賣場。

高鑫同時宣布，黃明端因屆退休之齡，辭任首席執行官及調任為非執行董事；阿里副總裁林小海獲委任為首席執行官，一併昨日生效。