「萬物狂漲」有排癲　通脹大時代中國成關鍵

商品價格升不停，通脹大時代來襲！由於中國對鋼鐵需求龐大，令煉鐵原料價格飆升，新加坡鐵礦石期貨周一曾急漲逾10%，至每噸逾226美元的紀錄新高，今年以來已累漲近40%；經常被視為全球經濟健康指標的銅價亦上漲，倫敦期銅漲最多3.2%，至每噸10,747.5美元，同創新高。鑑於銅及鋼鐵用途十分廣泛，包括家電、汽車及房屋，價格失控式狂飆預示通脹將急速升溫。

對於工業金屬價格周一急漲，市場人士未能找到確切觸發點，繼續歸因於一些持續的市場趨勢，包括即使全球經濟復甦，但央行仍可望維持放水；預期中國收緊環境污染規例，將推動被視為綠色能源轉型關鍵的銅需求，同時亦引發鋼鐵生產商可能在新例推出前預先買入鐵礦石的揣測。澳洲聯邦銀行商品分析員Vivek Dhar表示，鐵礦石市場非常火熱，供應仍然無法滿足目前的需求，或許中國鋼鐵需求何時降溫，是2021年面臨的最大問題。

事實上，內地鋼材價格大升，上周末鋼坯1日3次上調價格，每噸單日漲150元人民幣，熱卷每噸日漲250元人民幣，這些以往是供應過剩。大連商品交易所周一提醒，近期大宗商品價格波動較大，投資者要保持理性。中國鋼鐵工業協會副會長駱鐵軍認為，鐵礦石價格居高不下，主因是供應高度集中，主導權掌握在賣方手中，而且市場預期和炒作成分很大。值得留意的是，印度鋼鐵龍頭JSW因疫情關係已減產近10%，並預計疫情將持續至9月。

與此同時，高盛和美國銀行均看好銅價會繼續受惠於經濟復甦，以及再生能源和電動車設備相關投資增加。高盛預期，銅價12個月內或升至11,000美元，2024年進一步升至14,000美元。該行形容商品市場處於「金髮女孩情景」，即甜蜜的好時光，整體原材料市場在未來12個月的回報會進一步提高。美銀更料，一旦供應大減而需求急升，銅價可能升上20,000美元。

工業金屬長期前景看俏，吸引投資者進場，在港上市的資源股續被炒上，江西銅業（00358）周一收市漲12.34%，鞍鋼股份（00347）升6.67%，中國鋁業（02600）飆10.1%。不僅如此，澳洲礦商力拓和必和必拓股價升至紀錄高位或貼近紀錄高位，流入採礦業相關基金的資金亦開始增加。截至4月底止6個月，貝萊德世界礦業基金管理資產急增31億美元，至75億美元的6年新高。儘管如此，該基金規模仍遠低於2011年高峰期的180億美元，意味資金流入可能進一步增加。

相比貴金屬市場，銅相關的交易所買賣基金（ETF）以往較少受到關注，如今情況已急速轉變。全球最大銅相關ETF WisdonTree Copper ETF今年以來資金淨流入急升3.66億美元，管理資產飆至破紀錄的8.41億美元。另一個讓投資者押注商品狂潮的商品指數ETF，近月資金流入亦大增。花旗估計，這類基金管理資產於3月升至貼近10年高位的2,300億美元。該行編制的新興市場通脹意外指數上月飆至2008年以來最高，意味市場恐仍低估物價突飆的爆炸力。

除工業金屬外，美國最大成品油管道營運商殖民管道公司遭受網絡攻擊，大型石油運輸管道未恢復正常運作，推高油價。紐約期油周一漲1.3%，高見每桶65.75美元；布蘭特期油漲1.33%，高見69.19美元。貴金屬方面，現貨金周一升0.43%，高見每安士1,839.17美元。

●汽車成本焗升 萬物齊漲威力增

銅、鋼鐵和鋁等均是生產汽車的必要原料，隨着這些金屬價格持續攀升，令本已受缺芯困擾的車廠面臨更大壓力，作為「消費之首」的汽車價格勢上升，加劇整體通脹問題。

摩根大通指出，汽車原材料於截至3月底止一年已大漲83%，這些原材料一般佔汽車生產成本約10%，意味一輛售價4萬美元的汽車，可能需要加價8.3%或逾3,000美元，以抵銷原材料價格上漲。

事實上，車廠通常難以將成本上升轉嫁消費者，惟當前整體需求急升、許多有購買力的消費者避免乘坐公共交通工具，以及全球缺芯令生產受限，為廠商提供了加價空間。在美國，鑑於汽車供應不足，更迫使租車公司需要轉而在拍賣中購二手車，而不是買新車。

再者，正值汽車業推動能源轉型以迎合更高的排放標準，銅價上漲加重成本壓力，因資料顯示，電動車的銅使用量較傳統汽車多近3.5倍。

成本急漲亦可能促使車廠為電動車電池尋求替代原材料。現時大部分電動車電池混合使用鋰、鈷和鎳，而這些原料價格過去12個月最少漲47%。包括福特和寶馬本月較早前向電池初創公司Solid Power投資1.3億美元，這家初創公司正研發不需要上述金屬的電池，有望令電池成本大跌九成。

寶馬財務總監Nicolas Peter預期，商品價格上漲可能為全年帶來最多10億歐元打擊，特別提到銠、鋼鐵和鈀金未來數月前景特別令人憂慮。長遠而言，寶馬致力減少受到主要原材料漲價的影響，冀自2025年起，可生產以新技術製造的汽車，其原材料如鋼鐵、鋁和塑膠可循環使用，用於製造新車。

由快意佳士拿和標緻雪鐵龍合併而來的車廠Stellantis則表示，有需要取回部分上升的成本，而當前市場環境正面。摩根士丹利亦稱，當前消費者幾乎是排着隊等候新車付運，沒有比這個更佳的轉嫁成本時機了，因汽車市場現在是賣家「話事」。

●上世紀為油而戰 未來恐為水而戰

全球踏入「通脹大時代」，意味荷包縮「水」，有否想過「水」也是萬物齊漲的一員！美國副總統賀錦麗日前透露，過去很多年，美國好幾代人為石油而戰，在不久的將來，會是為水而戰，同時預告各國可能會為水而大動干戈，美國自身也盯上了水資源。

事實上，水被稱為「藍金」（Blue Gold），比石油更珍貴。地球表面雖然有大約七成是水，但人類可直接取用的淡水不足1%。由於人口增加、社會經濟發展，以及淡水資源短缺，目前有逾22億人面臨缺水問題。水危機不但會引發通脹，更可能威脅糧食安全、導致移民、金融動盪，甚至引發戰爭。

水已成為重要「商品」，芝加哥商品交易所去年12月首次推出與「加州水指數」掛鈎的期貨合約，代表「水」像原油、黃金等大宗商品一樣，可以透過期貨交易對沖水價上漲。對此，聯合國官員擔心，缺水危機會因投機炒作而進一步惡化，甚至導致糧食危機。

水資源短缺也牽動地緣政治。中美博弈的戰場已從貿易、科技延伸到東南亞的湄公河流域。湄公河流經泰國、柬埔寨、越南等地，而中國在湄公河上游興建多座大壩、控制河流流量，一直備受爭議。美國去年9月順勢推出湄公河美國夥伴關係計劃，向湄公河流域國家提供至少1.53億美元，進行區域合作。有學者認為，最有可能因缺水而「郁手」的國家是印度，因水資源危機每年奪走印度約20萬人性命，近期中國擬在雅魯藏布江興建水電廠，引發印度和孟加拉關注。

面對水資源愈益珍貴，怎樣高效利用成為重點，這就不得不提70%國土是沙漠的以色列，當地透過海水淡化技術，高達八成用水皆取自淡化的海水，污水循環再用量亦達85%。該國目前有逾250家水科技公司，每年賺逾20億美元，真正實現「水為財」。位處亞洲的新加坡也透過淡化海水及再造「新生水」（回收用水）技術，目標在2060年前，將淡化海水佔當地用水量增至30%，而新生水能滿足當地55%供水需求，大致解決水資源緊絀的困境，也是投資機遇。