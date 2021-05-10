新盤向隅客回流　港島鐵路盤標售單日吸金數億

經過連續兩個周末多個新盤開售熱銷之後，市場上向隅買家繼續不斷流入一手項目，帶動整體交投氣氛保持暢旺，其中港島區鐵路項目再以招標形式售出多伙大戶，單日吸金數億元。

●黃竹坑站晉環再沽7伙四房大戶 吸金逾3.56億

港島新盤保持熱銷。路勁地產銷售及市場推廣總監封海倫表示，香港仔黃竹坑站晉環繼首兩輪銷售賣出426伙後，今日再以招標形式售出7伙四房雙套連工作間及洗手間大單位，成交金額介乎逾4,840.48萬至5,358萬元，呎價40,170至44,000元，單日套現逾3.56億元。

●迎海‧駿岸低層大宅2,438萬元售出

●元朗尚悅‧天城再沽出洋房 連車位做價2383萬

一手洋房受追捧。恒基地產（00012）旗下元朗尚悦·天城，剛售出16號洋房，實用面積1,772方呎，天台面積431方呎，前庭及花園分別114及169方呎，連車位成交價2,383.3萬元，呎價13,450元。項目開售至今累積售出10伙，套現逾2.5億元。

●沙田名日‧九肚山洋房呎售3.1萬創今年新高

新界東豪宅新盤銷情理想。長實集團（01113）旗下沙田名日•九肚山，自上周末起連環售出2間兩房戶及1間三房戶，今日再透過招標形式連沽2座洋房，其中11號洋房實用面積891方呎，三房一套間隔，連265方呎花園及376方呎天台，成交價2,777萬元，呎價31,167元 ，售價及呎價均創項目洋房物業今年新高紀錄。該盤洋房至今累沽16伙，僅餘最後6間未售。

●會地各區樓盤單日連沽5伙 吸金近七千萬元

一手市況熱鬧。會德豐地產旗下各區樓盤今日共錄5宗成交，套現逾6,891萬元。其中啟德MONACO第2A座高層D室，實用面積470方呎，以1,261.4萬元售出，呎價26,838元。而2B座高層A單位，實用面積727方呎，售價2,006.4萬元，呎價27,598元。

而鄰近港鐵藍田站的KOKO HILLS，則以981.8萬元售出第3座中層B單位，實用面積466方呎，呎價21,069元。

●旺角利‧晴灣23已收逾1328票 首度加推特色戶應市

市區新盤吸引買家垂青。有利集團（00406）等合作發展的旺角利．晴灣23，開放示範單位後人流不斷，到場參觀人數已超過1萬人，截至今日3時已收票逾1,328張。為徇眾要求，剛加推第3號價單，提供37個單位，包括18個一房、11個兩房及8個連平台或天台特色戶，實用面積283至466方呎，折實平均呎價22,431元。據悉，計及樓層及景觀等因素，是次較2號價單加價約2%，較首張價單則加價約7%。

新價單整體折實售價由593.7萬至1,262.4萬元，折實呎價20,139至27,426，是次屬項目首度推出特色戶應市。市場料項目日內將會落實銷售安排，本周內正式開售。

●觀塘凱滙第2期單日再沽4伙 套現近6,800萬元

信和置業（00083）旗下觀塘凱滙第2期，開放現樓以來銷情加快，今日（5月10日）再連沽4伙，套現近6,800萬元。其中5座46樓A單位，實用面積962方呎，成交價2,357.16萬元，呎價24,503元。而5座48樓K室，實用面積468方呎，售價1,180.5萬元，呎價25,224元。