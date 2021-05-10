將軍澳THE PARKSIDE兩房977萬沽　投資者作長線收租

近日投資者入市積極，將軍澳THE PARKSIDE兩房單位，放盤1星期後，買家睇樓1次，議價後獲減11萬元，即以約977萬元購入。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●小西灣藍灣半島9座極高層D室，實用面積752方呎，套三房加工人房間隔，獲買家以1,370萬元買入，實用呎價約18,218元，原業主於2011年2月以836萬購入，帳面升值逾60%，持貨10年獲利534萬元，新買家為區內客。

●筲箕灣鴻利大廈連天台單位，實用面積292方呎，一房單位，連244方呎天台，獲租客以11,000元租入，實用呎租約37.7元，新租客為外區客。

●西灣河嘉亨灣5座中層E室，實用面積494方呎，兩房間隔，望城市景及山景，以21,500元將單位租出，實用呎租44元，業主於2004年以348.3萬元買入，持貨17年，租金回報7.4厘。

●北角寶馬山花園8座低層A室，實用面積約845方呎，望園景，同屋苑租客見樓市向好，與其交租幫業主供樓，決定斥2,038萬元入市作自住之用，實用呎價約24,118元。

●北角富雅花園金桂閣中層H室，實用面積427方呎，兩房間隔，原先開價748萬元，放盤1個月，減價35萬元或4.7%，最終以713萬元成交，實用呎價約16,698元。

●東半山肇輝臺8號高層E室，實用面積1,892方呎，套三房間隔，享山景，以4,300萬元易手，實用呎價22,727元，新買家屬於用家。

●大潭紅山半島3座中低層A室，實用面積約1,013方呎，套兩房連工人套房間隔，享海景，日前終以48,000元獲承租，實用呎租約47元，屋苑5月至今累錄約2宗租賃成交，現時約有13個租盤，月租入場費由43,000元起。

－－－－－－

九龍區

●將軍澳THE PARKSIDE第2A座高層C室，兩房間隔，實用面積約510方呎，以988萬元放盤1星期後，獲外區客接洽，議價後減價11萬元，以約977萬元成交，實用呎價約19,157元，新買家為長線投資者，睇樓1次後即拍板入市作長線收租之用，原業主於2018年3月以約898萬元購入，轉售帳面賺約79萬元，物業升值近9%。

●將軍澳晉海5B座低層A室，實用面積533方呎，兩房間隔，吸引港島西換客承接，單位原先開價930萬元，後降價25萬或2.7%，成交價905萬元，實用呎價約16,979元，原業主於2017年11月斥資721.43萬元購得，帳面獲利183.57萬元，帳面升值約25%。

●將軍澳東港城東港城5座高層F室，實用面積466方呎，兩房間隔，望山景，吸引外區客承接，適逢昨日(9日)「母親節」，以818萬元成交，實用呎價約17,554元。

●將軍澳5月暫錄約100宗二手買賣，維景灣畔佔9宗，平均實用呎價17,944元，包括5座中高層G室，實用面積511方呎，兩房間隔，望山景，議價後以910萬元成交，實用呎價約17,808元。

●茶果嶺麗港城5月暫錄8宗買賣，平均實用呎價約14,880元，該盤33座低層D室，實用面積687方呎，套三房間隔，議價後以905萬元易手，實用呎價13,173元。

●新蒲崗譽‧港灣2B座中層A室，實用面積約454方呎，一房間隔，放盤約3個月，原先叫價900萬元，經議價後減價50萬元或約5.6%，最終以850萬元沽出，實用呎價約18,722元，同座同室極高層單位上月中以836萬元易主，不足一個個月時間樓價升14萬元或1.7%。

●新蒲崗廣場2座低層G室，兩房間隔，望樓景，實用面積約437方呎，以約16,000元放租1個月，即吸引外區客洽詢，議價後減價1,500元，以14,500元租出，實用呎租約33.2元，新租客為家庭客，睇樓1次即決定承租。

●慈雲山居屋慈愛苑E座低層4室，實用面積645方呎，三房間隔，未補價第二市場開價640萬元，減價22萬元，減幅3.4%，最終以618萬元成交，實用呎價約9,581元。

●旺角永興隆大廈高層單位，實用面積約386方呎，一房間隔，原先開價630萬元，日前最終以582萬元沽出，減價48萬元或約8%，實用呎價約15,078元，該廈樓齡約29年，現時約有3個二手放盤。

●大角咀港灣豪庭9座高層E室，兩房間隔，望海景，實用面積約372方呎，以約16,000元放租個半月，即吸引外區客洽詢，議價後減價500元，以15,500元租出，實用呎租約41.7元，新租客睇樓兩次即決定承租。

●長沙灣尚都低層B室，實用面積約307方呎，一房連套房間隔，望市景，本月初以叫價580萬元放售，至近日以558萬元沽出，減價22萬元或約3.8%，實用呎價約18,176元。

－－－－－－

新界區

●西貢逸瓏園5座低層M室，實用面積699方呎，兩房連儲物室間隔，終以980萬元沽出，實用呎價約14,020元，原業主於2016年5月購入上址，當時作價872萬元，持貨5年至今轉售，帳面獲利108萬元，單位期內升值約12%。

●馬鞍山居屋富安花園15座高層K室，實用面積437方呎，兩房間隔，放盤3星期，於已補價自由市叫價530萬元，減價12萬或2.3%，以518萬元沽售，實用呎價約11,854元。

●馬鞍山聽濤雅苑5座中層H室，實用面積788方呎，三房間隔，原先開價1,068萬元，減價18萬，減幅約2%，以1,050萬元沽出，實用呎價13,325元，原業主於2016年1月以805萬元購入，持貨逾5年至今沽出，帳面獲利245萬元離場，期內升值30%。

●馬鞍山迎海．星灣御23座中層C室，實用面積511方呎，兩房間隔，日前以900萬元易手，實用呎價約17,613元，原業主於2014年以645萬元購入單位，持貨7年帳面獲利255萬元離場，單位升值約39.5%。

●沙田偉華中心5月暫錄約2宗買賣，屋苑4座中層A室，實用面積358方呎，兩房間隔，議價後以616萬元易手，實用呎價約17,207元，原業主於2005年以145萬元入市，持貨16年帳面獲利約471萬元離場，單位升值約3.2倍。

●沙田翠湖花園F座中層7室，實用面積661方呎，三房間隔，望園景，原先叫價940萬元，減價52萬或5.5%，獲買家以888萬元承接，實用呎價13,434元，原業主早於1991年1月購入上址，當時作價150萬元買入，持貨逾30年沽售，帳面獲利738萬元，期內升值4.9倍。

●沙田第一城23座中層H室，實用面積327方呎，兩房間隔，放盤3星期，原叫價620萬元，象徵式減8萬，獲買家以612萬元承接，實用呎價約18,716元，原業主於2009年7月購入上址，當時作價158萬元，帳面獲利454萬元。

●火炭御龍山5月暫錄約4宗買賣，其中3座中層C室，實用面積689方呎，套三房間隔，望山景，議價後以1,248萬元易手，實用呎價18,113元，原業主於2016年以920萬元購入單位，持貨約5年，是次轉手帳面獲利約328萬元，單位期內升值約35.7%。

●火炭晉名峰錄5月首宗買賣，單位為C座低層B室，實用面積922方呎，套三房間隔，議價後以13,50萬元易手，實用呎價14,642元，新買家為用家，原業主於2004年以694萬元購入單位，是次沽出帳面獲利656萬元離場。

●大埔中心18座中層D室，實用面積453方呎，三房間隔，望泳池景，原開價680萬元，放盤1個半月，減價10萬元，最終以670萬元成交，實用呎價14,790元。

●上水中心4座低層F室，實用面積361方呎，兩房間隔，開價約535萬元，議價後以531.5萬元獲承接，實用呎價約14,723元，新買家為用家，原業主於2018年以492萬元購入單位，持貨3年帳面獲利39.5萬元，單位升值約8%。

●元朗御葡萄雙號屋，實用面積1,258方呎，最初開價約1,850萬元，起初還價約1,700萬元，雙方議價後以1,780萬元沽出，實用呎價14,149元，新買家為用家，睇樓一段時間，即入市單位自住。

●元朗采葉庭16座頂層連天台，實用面積約460方呎，兩房設計，連約436方呎天台，近日以666萬元獲承接，實用呎價約14,478元，原業主於2009年3月以約170萬元購入，持貨約12年轉手帳面獲利約496萬元，物業升值約2.9倍。

●元朗PARK YOHO Venezia第6A座中層B室，實用面積939方呎，套四房間隔，望田園山景，獲租客以24,000元租入，實用呎租約25.6元，業主於2016年7月以980.4萬元購入，按買入價計算，持貨5年享約3厘租金回報。

●元朗爾巒5月錄首宗租務成交，單位為卓維雅大道雙號屋，實用面積約2,173方呎，三房雙套間隔，另附逾千呎花園，開價約72,000元放租，零議價下租出，實用呎租約33.1元。

●元朗映御2座低層K室，實用面積約381方呎，一房間隔，月初叫價575萬元放售，吸引用家上門睇樓，火速洽商，零議價下成交，實用呎價約15,092元。

●天水圍居屋天頌苑罕錄已補價自由市場買賣，單位為B座中層6室，實用面積650方呎，三房間隔，以615.5萬元易手，屬逾1年來新高做價，呎價約9,469元。

●屯門居屋富健花園12座低層D室，實用面積592方呎，原業主增加議幅，累積減價達32萬元，區內首置綠表客決定於未補價第二市場以368萬元購入自住，實用呎價為6,216元，稍低市場價。

●屯門居屋兆康苑P座中層5室，實用面積434方呎，附設裝修，可即買即住，原業主增加議幅，減價16.2萬元，於已補價自由市場以483.8萬元成交，實用呎價約11,147元，原業主於2018年以約435萬購入，轉手帳面獲利約48.8萬。

●屯門市廣場1座高層G室，實用面積335方呎，兩房間隔，放盤兩個月，原叫價520萬元，新近有投資者議價後以508萬元承接，實用呎價約15,164元，該投資者眼見息口持續低企，購入物業作投資，對抗通脹，參考單位市值月租約11,000元計，預計租金回報約2.6厘。

●荃灣居屋尚翠苑B座高層12室，實用面積438方呎，兩房間隔，去年在未補價第二市場叫價590萬元，及後下調至565萬元，新近進一步減至555萬元沽出，實用呎價12,671元，新買家為外區上車客，原業主於2017年以273.6萬元一手買入，自住約4年轉售帳面獲利281.4萬元，單位期內升值約1倍。

●東涌藍天海岸1座低層E室，實用面積約561方呎，兩房間隔，外望山景，近日以758萬元沽出，實用呎價約13,512元，屋苑5月至今累錄約4宗二手買賣，平均實用呎價約12,389元，屋苑入費價由630萬元起。