【產經評論】美故意放生通脹　企圖削赤兼制華

全球萬物齊漲之勢愈演愈烈，鐵礦石、鋼、煤、銅、鋁及農產品等，說得出的主流大宗商品，近期紛紛「失控式」漲價。究其原因，除了恰巧印度、巴西、智利等主要生產國疫情肆虐外，美國濫發貨幣，至今仍意猶未盡才是禍首。誠然，美國經濟已呈現V形反彈，聯儲局着實可釋放收水信號，惟久久未見行動，乃因全球水浸對其更有利，既可激化中國債務危機和房地產泡沫，亦可透過美元貶值來減緩自身的債務壓力，一箭雙雕。總之，美國繼續印鈔，遲早全球埋單！

自美國拜登政府上任，放水力度較前朝特朗普更瘋狂。繼通過1.9萬億美元刺激經濟方案後，還打算推出大規模基建投資等計劃，明顯未有重視通脹問題，派錢派到當地就業市場竟出現「勞工荒」。如是者，企業就需要加薪，一旦工資上升成為趨勢，通脹就更堅實了。

回看近期大宗商品雞犬皆升，已非純粹炒作那麼簡單，背後反映了全球貨運遇阻、半導體短缺，以至近日美國油管遭黑客入侵導致停擺等「黑天鵝」事件。再者，過去數十年，全球化大行其道，商品價廉物美，加上科技發展，降低生產成本並提升效率，配以小政府、減稅和去監管等政策風尚，整個收入分配系統是企業比勞工處於更有利位置，全球通脹得以維持在低水平。

可如今在全球經貿戰的背景下，逆全球化成新趨勢，政府大舉反壟斷，收緊科技監管，並擬藉加稅和上調最低工資等手段改善貧富懸殊，工資趨升但企業利潤受壓，為過去數十年的低通脹時代畫上句號。迎面而來的非聯儲局所指的短暫通脹，而是中長期通脹周期的起始。

上述趨勢可謂路人皆知，問題是聯儲局為何視若無睹？答案就是因為美國需要通脹，而且要既急且高！首先是能營造溢出效應，因萬物齊漲會傳導至中國，原材料加價猶如「變相熱錢流入」，不但打擊官方對遏止樓價再升的部署，同時令嚴防實際熱錢大量流入的努力枉然，之後就看誰最先頂不住要加息！環顧其他新興經濟體，巴西、俄羅斯、土耳其已上調利率，這既不利經濟復甦，亦危及債務問題及房地產泡沫，引發金融市場震盪，連鎖反應不容低估。

另一方面，這些年美國不斷舉債，債台高築是不爭事實。截至今年1月初，美國的政府債務佔國內生產總值（GDP）比例已超過130%。且別忘記，美國在二次大戰後，正正就是成功通過一系列經濟刺激措施配以較高通脹的綜合戰略，將國債佔GDP比例從當時高峰的120%驟降至35%。換言之，用美元貶值和通脹變相「隱性違約」，正是美國減債減赤的慣用伎倆，目前美元剛好創下4個月低位。惟此舉變相綁架了全球經濟復甦步伐，溢出效應為全球投資者帶來極大風險。

如何應對？中國需盡力去除自身金融系統性隱患，疏導風險，着力保持內需，提升自給率及經濟質量，確保市場穩定，並加強地區協作，保持對外開放留住全球供應鏈，推動人民幣國際化。過去無比較的時候，美國可藉美元霸權，按劇本推演成為大贏家，可如今中美爭霸，中國得保持定力，努力為全球資金提供另一個相對可靠的選擇，祈望這一戰役將給出不一樣的結局！