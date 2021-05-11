東方日報B1：拋書包惹禍　內地科企又遭約談

正當美團跟隨阿里因「二選一」問題，被國家市場監督管理總局立案進行反壟斷調查之際，以雅好歷史見稱內地的王興，早前在其創辦的社交平台「飯否」張貼《焚書坑》一詩。

他可能還要提及抖音母公司字節跳動如何運用龐大的影片瀏覽量，撼動阿里等在內地電商市場的地位。

即使美團方面周一(10日)開腔回應，指貼文原意是提醒公司要時刻保持對創新的追求，並非外界般解讀，可是外界難忘馬雲去年10月下旬諷刺「中國金融系統性風險是因為根本沒有系統」後，其金融巨無霸螞蟻集團不夠兩周即被煞停「世紀上市」，進入多事之秋。巧合的是，上海市消保委微信公眾號於周一晚間公布，同日下午已約談美團和拼多多，並指出了兩者在消費者權益保護方面存在的突出問題。

由李彥宏掌舵、醜聞不絕的的內地搜索引擎百度愈跌愈有，連續8個交易日下挫，盤中再創上市新低181.6元，跌逾2%，收市跌1.34%，報183元，較招股價累瀉逾27%。

恒生科技指數曾跌113點，低見7,841點，收市挫68點，報7,886點，為今年新低。

事實上，監管之路未有放緩，國家網信辦通報，騰訊的手機管家、百度的手機衛士等84款流動應用程式違法收集和使用個人訊息，勒令15個工作天內完成整改。兩家網上教育服務平台阿里和百度投資的作業幫，以及騰訊投資的猿輔導，因使人誤解的價格手段等，被處以250萬元人民幣的罰款上限。

國家市監局印發通知，開展全國重點領域反不正當競爭執法專項行動，要求各級市場監管部門增強執法力度，「查辦一批重點案件，嚴懲一批違法主體，曝光一批典型案例，提高法律震懾力。」

縱使科網股受壓，但已有8款追蹤科指的內地基金產品，已於近日獲中國證監會批准發行。打頭陣的是大成基金，將於周二至周四發售通過合格境內機構投資者(QDII)投資的開放式交易所買賣基金(ETF)，上限80億元人民幣。易方達、華夏和博時的同類ETF則將於周三開始發售，其中易方達和華夏集資上限都是80億元人民幣。

美團的港股美國預託證券(ADR)周一早段報256.27元，較香港收市價低6.53元。光大新鴻基財富管理策略師溫傑認為，美團受反壟斷調查及估值較高，不宜博反彈。

另邊廂，馬雲周一在「阿里日」現身阿里杭州總部，網上圖片顯示他笑容滿面，可是有內地網民認為他「突然老了很多、頭髮變白、變瘦了」。