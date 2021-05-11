農業科技公司Benson Hill擬通過SPAC在美上市

專注於作物基因編輯技術的農業科技公司Benson Hill宣布將透過特殊目的收購公司(SPAC)上市，公司估值為20億美元。

據外媒報道，基因編輯不同於基因改造作物，無需混入其他物種的基因，卻能提升其營養價值。由Benson Hill開發的平台利用了機器學習、AI(人工智能)模擬和遺傳學等先進技術，使農作物成長達到最佳化。

Benson Hill表示，公司能研發出更優良的大豆、黄豆品種，讓其成熟速度更快，蛋白質含量更高或味道更好，從而降低農民的成本。Benson Hill也在開發動物飼料產品。

在全球總人口不斷成長、氣候變遷加劇的挑戰下，人類需要更便宜、更永續經營的作物技術，這也是Benson Hill創立的目標，公司預計在明年開始生產高蛋白質大豆，並正在開發一種黃豆製的蛋白質精料。

Benson Hill行政總裁Matt Crisp表示，透過SPAC上市，這筆交易預期帶給公司6.25億美元的現金收入，將加速Benson Hill降低作物成本的目標。

該公司的現有投資者包括GV(Alphabet的風險投資部門)、農業巨頭Bunge和Louis Dreyfus。