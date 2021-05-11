偉祿向先施貸款最多1.52億元

根據偉祿貸款協議，先施須將根據偉祿貸款融資借入之全數款項用於向1.5億元貸款融資之貸款人，償還全部未償還貸款和不時據此產生之利息以及先施根據1.5億元貸款融資所結欠之任何其他款項。

先施周一已根據偉祿貸款融資提取一筆金額約1.51億元的貸款，並已根據偉祿貸款協議項下訂明的安排向貸款人之法律顧問送交一張金額為1.51億元並向貸款人出具之支票。

偉祿之法律顧問已於周一晚上獲先施之法律顧問告知，貸款人之法律顧問已收到指示不會接收金額為上述1.51億元之支票。因此，於同一天晚上，偉祿之法律顧問已要求先施之法律顧問向貸款人之法律顧問要求提供確切安排、條款及條件之書面詳情，以使1.5億元貸款融資項下之任何未償還金額可於可行情況下盡快處理及完成悉數償還。鑑於有關事態發展，偉祿融資服務正準備採取合理行動，以便向貸款人悉數償還1.5億元貸款融資項下之到期金額。