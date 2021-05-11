邵志堯：股市可以「鬥命長」嗎？

買股票即坐艇(內地術語是套牢)的感覺絕不好受，股民眼看持有的股票一級一級的下跌，心裏非常難受。因為在買進股票的那一刻只會想像很快會贏錢，沒有想到劇情的發展和自己想像不一樣，便不知所措，拋下晦氣說話，最多和它「鬥命長」，不相信它不會升，只要時間夠長一切也會變好，但筆者告訴你有些例子是和歌曲一樣「往事只能回味」。

香港有兩隻經典股票從高峰至今下跌了九成多，有些人買三四線股票有這樣的下場是該死的，但筆者告訴你這兩隻股票的主人翁是七八九十年代的藍籌股王，分別是電訊盈科(前稱香港電訊)和思捷環球，2000年科網股年代，電訊盈科最高升至28港元，今天是五合一的4.6元，即等如未合股前0.92元，蒸發了97%。另外一隻股王思捷環球在2007年達到高峰133元，今天只有0.77元，沒有了九成九，只餘下零頭，兩隻股票就算用股民餘下生命或兒子的生命去「鬥命長」，也很難會追回跌幅的七成，要在這階段沒有質變下升二三十倍才追回，相信機率比「隕石撞地球」還要細。

比「鬥長命」更高一個層次是抱着「在那裏倒下，在那裏站起來」的投資者，他們會越溝越淡或越炒越大碟，不停加注攤薄，誰不知阿斗是諸葛亮也扶不起，有人會說筆者只拿最極端的例子來嚇人，若果抱着這個鬥長命的心態去玩股票，你也不知道會否碰到相同的股票，因為買的一刻不能預知將來發生的事情。

所以買股票不能過分投入，要有one night stand的準備，遇到和自己相反預期便要斬纜作壯士斷臂，逝去的感情從來留不住。

江西財經大學客座教授 邵志堯