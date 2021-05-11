施羅德投資管理：氫燃料火車受惠減碳潮

中國過去10年鋪設的高鐵長度，已超過西歐現有的高鐵總長度。

在20世紀早期，鐵路是一項燃燒煤炭，與其他交通方式展開速度、價格，以及奢華度競爭的「骯髒」業務。當時，污染並不是需要考慮的因素。

法國火車製造商阿爾斯通(Alstom)雖然在1920年代時生產了蒸汽機，但沒過多久便以柴油機取而代之。由於當時火車出行需要面對來自汽車及廉航的激烈競爭，阿爾斯通遂將業務擴展至能源及造船業。到了現在，火車行業正在復興，遊客喜歡火車帶來的舒適和速度。雖然這個行業有望取得更豐厚的利潤，但這只是投資成果的一部分。

阿爾斯通是一家改變了自身定位的企業，其在2015年出售旗下陷入困境的能源業務，並且定形為專注於鐵路業務的公司。目前，該公司似乎有望從宣揚鐵路作為可持續發展，和安全交通工具的計劃中受惠。這主要是受到兩大因素的推動。第一點是火車技術本身所涉及的能源，已較從前更潔淨和更具效益。另一點是在鐵路運輸及其他污染更重和費用更昂貴的運輸方式之間，客運及貨運較傾向選擇前者。

整體而言，未來數十年的全球客運及貨運需求預期將急速發展，而火車出行亦將因此受惠。為滿足這一需求，軌道建設現時已在迅猛發展。中國過去10年鋪設的高鐵長度，已超過西歐現有的高鐵總長度，而非洲及美國亦在鋪設新幹線。

在所有主要的交通方式中，鐵路的碳足迹是最低的。鐵路旅行的碳足迹只是航空的八分之一，同時只是公路的三分之一。當政府和企業紛紛為達成減排目標作出行動時，鐵路應可受益。

事實上，航空公司也出乎意料地在鼓勵顧客將部分行程轉向鐵路。例如，荷蘭皇家航空公司在2019年宣布，希望鼓勵乘客作出負責任的飛行決定。

與此同時，技術亦在不斷進步。阿爾斯通已經研發了只會排放水廢氣的氫燃料火車，並已在德國和其他國家投入使用。該公司的Coradia iLint是世界上首列氫燃料火車，只要一罐氫氣便足以行駛600英里。

氣候變化危機正迅速加快整個運輸行業的去碳化需求，這些趨勢的發展不單止對阿爾斯通的財務狀況有利，亦有助環保。

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