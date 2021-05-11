陳正犖：續為經濟復甦及利率上升作部署

美國上周五公布的新增非農職位增長只有26萬份，似乎限制了市場對利率短期進一步向上的想像。美國長期債息近月暫時累計升幅，僅相當於環球金融危機結束後的一半。即使疫苗在成熟市場接種進度良好，但收益率仍未有加快向上的最大原因，或是全球疫情感染個案接近紀錄高位。不過，我們繼續認為全球經濟加快復甦，只是時間和疫苗接種進度的問題，債券收益率始終會反映經濟活動的重大變化。

我們不認同市場目前關於利率的「共識」。具體而言，我們認為債券市場低估了經濟復甦的走勢，並高估了中期通脹，兩者帶來的效應是，美國10年期國債孳息率年底有機會升至2厘，未來幾年經濟擴張下，或進一步升至2.5厘。

根據通脹掛鈎美國債券的交易數據，美國名義國債收益率為2.5厘，僅大致與未來10年的通脹率持平。這並非正常，因為美國實際收益率以前沒有長期維持低於零的狀態。我們還認為，2.5厘的10年期債息不太可能阻礙經濟擴張，但或繼續挑戰增長型股票和投機性投資的估值。

既然我們保持對環球經濟將強勁復甦及利率將持續上升的預測，我們重申之前建議的部署。因應對利率的判斷，我們維持對債券的持偏低比重，當中可以考慮增加配置對利率敏感程度較低的證券，例如浮息銀行貸款。

我們預計隨着經濟加快復甦，市場波動性或增加。正如上周就業數據差過市場預期，但股市仍上漲，反之假如就業和經濟數據優於市場預期，股市亦可能下跌。目前股市仍可能再走高，我們已透過減少中小型股份財務狀況較差的周期性股份，以提高股票投資組合的質素。

落後市場或行業的估值可能會持續回升。因此，即使面對波動性和利率上升的情況，我們仍然看好疫情周期股、美國以外股票和派息增長股。一旦美國的增長型股份，估值反映了美國長期收益率進一步回歸正常的因素，我們會考慮提高部署。

花旗銀行財富管理業務高級投資策略師 陳正犖