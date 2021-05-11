納指收挫350點　油金靠穩

●美匯指數報90.21；港匯企7.7656；離岸人民幣(CNH)見6.4224；美元兌日圓處108.82；歐元升至1.2140，英鎊漲至1.4129。金價報1,836美元。布油跌至68.25美元，紐油報64.94美元。比特幣跌至5.58萬美元水平。道指期貨上升。

●專注於作物基因編輯技術的農業科技公司Benson Hill宣布將透過特殊目的收購公司(SPAC)上市，公司估值為20億美元。

●美國芝加哥聯儲銀行行長埃文斯(Charles Evans)表示，相信聯儲局將需要「相當長的一段時間」才能看到足夠的經濟數據來支持調整現行的貨幣政策。

●港股ADR指數收報28,363點，跌232點或0.82%。

●即月恒生指數夜期收報28,280點，跌183點，低水316點，成交12,808張。

●紐約6月期油收報每桶64.92美元，升2美仙或0.03%；布蘭特7月期油收報每桶68.32美元，升4美仙或0.06%。

●紐約期金收報每安士1,837.6美元，升0.3%。

●英國富時100指數收報7,123點，跌6點或0.08%；法國CAC指數收報6,385點，升少於1點；德國DAX指數收報15,400點，升少於1點。

●微軟早前贏得的美國國防部百億美元合約面臨不確定因素。報道指，美國聯邦法官拒絕了駁回輸掉合約的亞馬遜提訴的動議後，美國國防部正考慮終止授予微軟的合約。

●日本財務省公布，截至3月底止財年末，日本全國負債逾1,216萬億日圓(約11.17萬億美元)，連續5年創新高。平均每個國民負債將近1,000萬日圓(約9.18萬美元)。

●內地媒體引述消息指，中國移動營運商已邀請瑞典電信巨頭愛立信(Ericsson)在亞洲國家參加5G設備測試。報道稱，這可能是瑞典撤銷對華為禁令的最後機會。