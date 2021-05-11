港股久守必失 股民要做定「逃生」準備？
2021年05月11日 08:00
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港股近期反反覆覆，即使五一長假期完結，市況仍然未見起色，科技股沽壓難消，疫情揮之不去下，傳統經濟亦欠缺上升動力，指數上上落落似乎沒有大方向，惟細觀重點板塊沽壓難消，必須提防市況久守必失，股民宜做好「逃生」準備！
事實上，港股上升，靠兩股動力，一係新經濟板塊，二係傳統經濟板塊。見到四大科技股ATMX，股價走勢皆不堪入目。當中，阿里巴巴(09988)再正向去年底低位(207.2港元)，一旦失守，只怕200元關勢危；騰訊控股(00700)股價失守600元大關；美團(03690)更因創辦人個人發表帖文引來市場熱烈討論，股價一度失守260元關；至於小米(01810)，雖然股價仍在24至25元水平，惟料印度疫情嚴峻對其業務有一定影響，尚未完全反映在估值上，故短線都係行人止步，候低再作部署。
至於傳統經濟股，除了銀行股走勢較穩之外，地產股動力不大。雖然大宗商品價格上升拉升商品股，包括鋼鐵股及石油股走高，惟對推升指數作用始終不及科技股，只能說是個別發展而已。
是故，整體上，指數走勢並不樂觀，要有心理準備隨時迎來單邊市，而睇牌面指數向下走比向上突破的機會大。故還是及早檢討持倉，適度控制風險，保留實力等入夏大減價再入市濕平(Shopping)。
東網產經專欄作者 帥哥