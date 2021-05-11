港股久守必失　股民要做定「逃生」準備？

港股近期反反覆覆，即使五一長假期完結，市況仍然未見起色，科技股沽壓難消，疫情揮之不去下，傳統經濟亦欠缺上升動力，指數上上落落似乎沒有大方向，惟細觀重點板塊沽壓難消，必須提防市況久守必失，股民宜做好「逃生」準備！

至於傳統經濟股，除了銀行股走勢較穩之外，地產股動力不大。雖然大宗商品價格上升拉升商品股，包括鋼鐵股及石油股走高，惟對推升指數作用始終不及科技股，只能說是個別發展而已。

是故，整體上，指數走勢並不樂觀，要有心理準備隨時迎來單邊市，而睇牌面指數向下走比向上突破的機會大。故還是及早檢討持倉，適度控制風險，保留實力等入夏大減價再入市濕平(Shopping)。

東網產經專欄作者 帥哥