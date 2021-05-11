林嘉麒：亞股抗跌力遠勝新興市

投資市場原本擔心美國加息周期快來臨，結果近日出現反高潮。美國4月非農業職位數據大叫市場意外，就業人口僅增加26.6萬，遠不及預期的增加100萬，亦差過上一個月的增加91.6萬，失業率升至6.1%，較預期的5.8%為高，平均時薪則年率化增長0.3%，好過預期的下降0.4%。同時，2月份非農新增就業人數從46.8萬人向上修訂至53.6萬人；3月份非農新增就業人數從96.1萬人下修至77萬人。4月非農遠不及預期，數據反映投資者對現經濟狀況過分樂觀。

事實上，美國目前的就業崗位仍然比疫情前的水平減少了820萬個，而且失業率和勞動力參與率仍低於2020年2月的水平，職場上仍有很多人因疫情關係而長期失業。投資者對早前過度樂觀的經濟及就業情況產生了懷疑，亦令利率期貨交易員削減對聯儲局加息的押注。遠遜預期的非農就業數據料使聯儲局維持超級寬鬆貨幣政策，其中包括接近於零的貨幣利率與巨額購買債券計劃等。

繼續推行貨幣寬鬆政策對投資市場的短線走勢理應是好事，惟不要太早高興，假如超級通脹真的來臨，通脹因寬鬆政策而持續向上，但美國甚至是環球經濟跟不上，便會出現滯脹。而首當其衝傷害的就是新興市場。

隨着美國國債收益率上揚，食品、能源、原材料價格飛升，巴西、俄羅斯和土耳其等新興市場國家今年已被迫加息，儘管它們的經濟還沒有從新冠肺炎疫情衝擊中復興過來，但加息可應對通脹的來臨，同時避免資金大規模流出。

值得留意的是，相比之下，亞洲央行的口徑與聯儲局相似，指任何價格上漲都將是適度和暫時的。不過，亞洲新興經濟體今年內暫無一加息，而根據外媒資料，預計只有巴基斯坦年內可能出手。原因是亞洲大多數國家現時擁有龐大外匯儲備，較強的金融體系及擁有世界製造業引擎地位。與發達國家一樣，它們的股市也在疫情期間上漲，其它新興市場股市則下跌。

在眼下疫情最嚴重的印度，當地央行行長提到了外匯儲備緩衝力量，該國外匯儲備自2000年以來增長了9倍以上，而印尼和泰國外匯儲備在此期間分別增長了4倍和6倍，並保持在紀錄高位附近，中國及香港更有毋須置疑的儲備實力。因此，在此情況下，亞洲地區的系統性風險遠低於其他新興市場，而散戶所憂慮美國加息將影響港股及A股的理論亦不存在。投資者要深思的，並不是兩地股市發生股災的可能，而是估值大幅落後的原因。

宏滙資產管理董事及投資策略總監 林嘉麒（作者為註冊持牌人士）