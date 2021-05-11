港股挫逾600點　失守兩萬八關　美團再瀉7%

港股早段跟隨外圍跌逾600點，恒生指數低見27,595點，失守兩萬八關。國企指數跌270點；科技指數大挫320點或逾4%，跑輸大市。

大型科網股被拋售，美團連跌第10日，再挫7.1%，低見244元，創逾7月低位。百度集團挫6.3%，低見171.4元，再創上市新低。

騰訊跌4.6%；阿里巴巴及小米集團跌3.2%；京東集團跌6.4%；快手跌5.6%。嗶哩嗶哩連跌第9日，曾瀉9%，創716元上市新低。

另外，多隻科指成分股都跌超過半成，微盟集團挫9.4%表現最差；明源雲跌6.1%；金蝶國際跌5.7%；網易及比亞迪電子跌5.3%。

藍籌股差不多全線下跌，吉利汽車挫7.7%表現最差，公司4月銷量按年減少5%。三桶油回吐3%至3.5%；香港交易所跌3%；友邦保險及滙豐控股跌1.8%及0.9%。

【09:20】港股開市挫309點 大型科網股受壓 美團再瀉近5%

美股隔晚倒跌收市，其中納指急挫2.5%。日股早段跟隨瀉逾600點，港股開市亦挫309點，恒生指數報28,286點；國企指數低開154點，報10,496點；科技指數跌212點或2.7%，報7,673點。

大型科網股被拋售，美團開市再挫4.8%報250.2港元，跌至7個月低位。京東集團跌4.6%；快手跌4.5%；嗶哩嗶哩跌6.1%；騰訊及阿里巴巴跌2.2%及2.1%；小米集團跌1.2%。百度集團跌2.5%報178.4元，再創上市新低。