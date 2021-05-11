中國4月通脹0.9%　機票價格飆兩成

中國統計局公布，4月份居民消費價格指數(CPI)按年升0.9%，前值升0.4%，預期升1%；按月跌0.3%，前值跌0.5%，預期跌0.2%。

國家統計局城市司高級統計師董莉娟表示，4月份國內消費需求繼續恢復，物價運行總體平穩。從按月看，食品價格下降2.4%，降幅收窄1.2個百分點，影響CPI下降約0.45個百分點。食品中，隨着生豬生產持續恢復，加之消費需求有所回落，豬肉價格繼續下降11%；鮮菜和鮮果上市量增加，價格分別下降8.8%和3.8%；受供給減少及飼料成本上漲等因素影響，淡水魚價格上漲9.8%。非食品價格上漲0.2%，漲幅與3月相同，影響CPI上漲約0.19個百分點。

非食品中，疫情防控形勢較好疊加節日因素影響，居民出行大幅增加，飛機票、旅行社收費、交通工具租賃費和賓館住宿價格分別按月上漲21.6%、5.3%、4.3%和3.9%；受原材料價格上漲影響，電冰箱、洗衣機、電視機、筆記本電腦和自行車等工業消費品價格均有上漲，漲幅在0.6%至1%之間。

從按年看，食品價格下降0.7%，降幅與3月相同，影響CPI下降約0.14個百分點。食品中，豬肉價格下降21.4%，降幅比3月擴大3.0個百分點；雞肉和鴨肉價格分別下降8%和2%，降幅均收窄0.6個百分點；淡水魚、羊肉和牛肉價格分別上漲26.4%、9.4%和4.1%，雞蛋和食用植物油價格分別上漲8.6%和8.4%，漲幅均有擴大。非食品價格上漲1.3%，漲幅比3月擴大0.6個百分點，影響CPI上漲約1.05個百分點。

非食品中，飛機票、汽油和柴油價格分別按年上漲26.9%、20.1%和21.9%，文化娛樂服務和教育服務價格分別上漲2.2%和2%，文娛耐用消費品和大型家用器具價格分別上漲1%和0.1%。

至於工業生產者出廠價格指數(PPI)按年升6.8%，前值升4.4%；按月升0.9%，前值升1.6%。

期內，國內工業生產穩定恢復，鐵礦石、有色金屬等國際大宗商品價格上行，生產領域價格繼續上漲。從按月看，生產資料價格上漲1.2%，漲幅回落0.8個百分點；生活資料價格上漲0.1%，回落0.1個百分點。PPI按月漲幅回落主要受石油和有色金屬行業價格漲幅回落影響。國際原油價格波動下行，帶動國內石油相關行業價格漲幅回落或轉降，其中石油和天然氣開採業價格上漲0.4%；化學原料和化學製品製造業價格上漲2.1%；石油、煤炭及其他燃料加工業價格由3月上漲5.7%轉為下降0.9%。

國際市場銅、鋁等有色金屬價格雖繼續上漲，但漲勢有所趨緩，國內有色金屬冶煉和壓延加工業價格按月升2.1%，漲幅回落2.4個百分點。此外，受需求增加和鐵礦石等原材料成本上升影響，黑色金屬冶煉和壓延加工業價格上漲5.6%，漲幅擴大0.9個百分點。

從按年看，生產資料價格上漲9.1%，漲幅擴大3.3個百分點；生活資料價格上漲0.3%，擴大0.2個百分點。受去年同期對比基數較低影響，主要行業價格漲幅均有所擴大，其中石油和天然氣開採業上漲85.8%，擴大62.1個百分點；黑色金屬冶煉和壓延加工業上漲30%，擴大8.5個百分點；有色金屬冶煉和壓延加工業上漲26.9%；石油、煤炭及其他燃料加工業上漲23.8%；化學原料和化學製品製造業上漲17.5%；煤炭開採和洗選業上漲13.3%。