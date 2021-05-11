中國人口14.1億　10年增7206萬　60歲以上人口達2.6億

早前有英媒報道，中國人口下降已跌破14億人，乃50年來首次人口下降。可國家統計局最新公布的第7次全國人口普查數據顯示，全國人口共14.11億人，與2010年(第6次全國人口普查數據)相比，增加7,206萬人，增長5.38%。數據表明，中國人口十年來繼續保持低速增長態勢，外媒指中國人口下降的傳言不攻自破。

數據顯示，居住在城鎮的人口為9.01億人，佔63.89%；居住在鄉村的人口為5.09億人，佔36.11%。與2010年相比，城鎮人口增加2.36億人，鄉村人口減少1.64億人，城鎮人口比重上升14.21個百分點。隨着新型工業化、信息化和農業現代化的深入發展和農業轉移人口市民化政策落實落地，10年來新型城鎮化進程穩步推進，城鎮化建設取得成就。

此外，東部地區人口佔39.93%，中部地區佔25.83%，西部地區佔27.12%，東北地區佔6.98%。人口向經濟發達區域、城市群進一步集聚。

0至14歲人口為2.53億人，佔17.95%；15至59歲人口為8.94萬人，佔63.35%；60歲及以上人口為2.64億人，佔18.7%；其中65歲及以上人口為1.9億人，佔13.5%；人口平均年齡為38.8歲，與美國的人口平均年齡38.8歲差不多。全國人口中，男性人口為7.23億人，佔51.24%；女性人口為6.88億人，佔48.76%，總人口性別比為105.07。數據顯示，人口高齡化程度進一步加深，未來一段時期將持續面臨人口長期均衡發展的壓力。

全國共有家庭戶4.94億戶，集體戶2,853萬戶，家庭戶人口為12.92億人，集體戶人口為1.18億人；平均每個家庭戶的人口為2.62人，比2010年第6次全國人口普查的3.1人減少0.48人。具有大學文化程度的人口為2.18億人。與2010年相比，每10萬人中具有大學文化程度的由8,930人上升為15,467人，15歲及以上人口的平均受教育年限由9.08年提高至9.91年，文盲率由4.08%下降為2.67%。

國家統計局局長寧吉喆表示，人口高齡化是社會發展的重要趨勢，也是今後較長一段時期的基本國情。這既是挑戰，也存在機遇。從挑戰方面看，這將減少勞動力的供給數量，增加家庭養老負擔和基本公共服務供給的壓力。同時人口高齡化也促進經濟的發展，擴大高年產品和服務的消費，這有利於推動技術進步，這些都帶來新的機遇。