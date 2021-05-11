強弱互見！次季以來港股ETF資金出逃　美股卻成吸金地…

第二季以來，港股走勢持續向下，追蹤港股指數的ETF資金流走趨勢愈來愈明顯。外媒引述數據顯示，截至上周五，第二季前成立的15只港股ETF合計單位數達174.91億單位，較3月底跌13億單位，即第二季以來已收縮6.9%。

其中，如滬港深50 ETF、互聯網50 ETF等縮水幅度更大，均在10%以上。此外，港股通50 ETF最新單位數為60.17億份，與3月底相比減少5.66億單位。同時，多檔港股ETF基金的單位數已經連續10多個交易日超賣，顯示資金出逃。

於香港交易的ETF出現資金外流情況，與港股表現息息相關。由於農曆春假後，全球經濟復甦，美國10年期國債孳息率上升，引發市場對於全球流動性緊縮的擔憂，導致港股出現調整。

第二季以來，港股沒有新的吸引投資者進入市場的誘因，中國反壟斷旋風打擊科技股走勢，香港政府還祭出上調股票印花稅的政策，更使得投資者退避三舍。5月以來，港股維持震盪格局，表現落後於美股。

反觀美股，今年以來吸金逾1,700億美元，動能高踞全球股市之冠。外媒引述摩根美國科技型產品經理張致寧指出，強勁的經濟數據和企業財報，助攻美股指數再締新猷，而拜登政府的財政刺激方案，讓美股基金成為近期全球資金布局的重點標的，近6周大掃422億美元貨源。

在稅務改革部分，張指美國從1969年以來，歷經4次調高有「富人稅」之稱的資本利得稅(CGT)稅率後股市表現，美國標普500指數在正式提高稅率的前、後3個月平均收漲1.5%和6.4%，在加稅後半年和一年甚至還有2%和4.3%的漲幅。從歷史經驗來看，調高資本利得稅對美股負面影響有限，股市長期表現還是反映景氣與企業獲利。

報道又引述安聯投信表示，美股先前雖然受美國聯儲局公布半年度金融穩定報告揭示資產潛在風險問題及美國財長耶倫關切利率走向言論影響下挫，但隨着美國官員淡化對經濟過熱的擔憂，加上有經濟數據表現正向支持，讓市場重拾動能。展望今年美國經濟數據及企業獲利都可望較去年大幅轉佳，主要正面因素來自於貨幣政策持續寬鬆、財政政策支持、消費需求上升及企業支出增加。如果拜登政府的基礎建設方案通過，可望進一步支持風險性資產上揚，仍可受惠於企業生產力、毛利表現的提升。