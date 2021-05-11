禍從口出！美團王興引詩紓情　兩日盛惠市值2600億元…

王興昨再發文解釋，指引用該詩的原意是希望提醒自己，最大的敵人可能並不是競爭對手，而是一些新模式、新公司。而美團則回應，是外界誤解了王興的意思，該文的原意是希望提醒公司要時刻保持對於創新的追求。

馬雲在2020年10月於上海外灘金融峰會中演講，指摘內地金融監管制度後，旗下螞蟻集團340億美元IPO案上市前被叫停，至今已「神隱」一段時間，近日傳現身「阿里日」活動時，惟白髮滄桑，身形消瘦，引來網民熱議。