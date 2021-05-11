禍從口出！美團王興引詩紓情 兩日盛惠市值2600億元…
2021年05月11日 11:40
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內地外賣平台龍頭--美團(03690)創辦人王興在社群平台發布唐詩《焚書坑》，被解讀為暗諷內地當局，雖然當事人已澄清，惟盛傳隨即被官方約談。美團股價繼昨日(10日)即市一度再大跌逾8%，低見240港元；短短兩日股價最多暫累跌15%或42.8元，公司市值蒸發了2,600億元；若以今年2月18日高位460元計，公司市值最多蒸發了1.32萬億元，可見「慎言」無價…
近期內地對互聯網企業監管趨嚴，繼阿里巴巴(09988)、騰訊控股(00700)，美團亦被監管單位調查。在此敏感時刻，王興引用該詩被外界視為是不滿監管部門，網友認為美團惹上了大麻煩，指「馬雲演講，王興寫詩」，皆禍從口出。
王興昨再發文解釋，指引用該詩的原意是希望提醒自己，最大的敵人可能並不是競爭對手，而是一些新模式、新公司。而美團則回應，是外界誤解了王興的意思，該文的原意是希望提醒公司要時刻保持對於創新的追求。
馬雲在2020年10月於上海外灘金融峰會中演講，指摘內地金融監管制度後，旗下螞蟻集團340億美元IPO案上市前被叫停，至今已「神隱」一段時間，近日傳現身「阿里日」活動時，惟白髮滄桑，身形消瘦，引來網民熱議。