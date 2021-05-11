【高盛推介】美團監管陰霾持續　高槓桿沽證精點

高盛(亞洲)有限責任公司：受監管風暴拖累下，美團周一(10日)跌約7.1%，周二(11日)早段繼續急跌，低開約4.8%後跌幅擴大，低見240港元，為7個月低位，顯著落後大市。

上海市消保委微信公眾號周一約談美團，指出美團在消費者權益保護方面存在的突出問題。當中主要問題為取消訂單引發的退款問題、生鮮蔬菜配送不履約問題、頁面誤導消費者的問題。美團表示，公司將根據上海市消保委的要求，將於近日向消保委遞交整改報告。

觀察個股輪證資金流向，可見周一資金繼續趁低追捧好倉，當中牛證錄得約2,770萬元資金流入，而過去5個交易日則共錄得約4,390萬元資金流入。牛證則於周一獲資金轉向流入，有約1,120萬元，並分佈在各個收回區域的產品。淡倉方面，亦見認沽證於周一繼續獲資金流入，有約120萬元。而周一流入熊證的資金則集中在295至300元收回區域的產品。

觀察港股通資金流向，亦見周一北手繼續沽出美團，錄得超過37億元資金淨賣出。

由於美團連日急挫，使目前市場上的大部分好倉產品太價外或是太短期，反映市場上缺乏合適條款的貼價好倉產品。因此投資者選擇產品部署時，宜多加注意並重新審視產品條款。

美團購證19222，行使價271.08元，2021年7月5日到期，實際槓桿9.5倍，貼價、高槓桿。

美團購證21395，行使價302.08元，2021年7月27日到期，實際槓桿9.5倍，熱門、輕微價外、活躍條款。

美團牛證62693，收回價223.18元，行使價220.18元，換股比率500，槓桿比率9.6倍，相近收回價近牛中槓桿最高。

美團牛證59697，收回價215元，行使價212元，換股比率500，槓桿比率7.7倍，近30.8元收回距離遠牛。

美團沽證19242，行使價244.8元，2021年7月5日到期，實際槓桿6.2倍，高槓桿。

美團沽證21953，行使價252.68元，2021年7月23日到期，實際槓桿5倍，貼價、低街貨。

美團熊證58624，收回價310元，行使價313元，換股比率500，槓桿比率3.4倍，相近收回價熊證中槓桿最高。

美團熊證52857，收回價320元，行使價323元，換股比率500，槓桿比率3倍，相近收回價遠熊中槓桿最高。

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