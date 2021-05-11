龔成：起點不決定終點　豐盛人生靠自己…

一個人的出生，往往設定了起點，大多數人條件一般，獲得的教育與資源也是一般。這些人出生沒有特別、背景沒有特別、天份與能力沒有特別，起點就在山腳底。

相反，少數在出生時已有優厚條件的人，例如一些富二代，他們無論在教育上、資源上、人際網絡上都比普通人好，他們的起點可說已經在山上。

● 起點不是由我們決定，但終點就由自己掌握

每個人的起點不同，這是不能改變的事實，能在半山甚至山頂出生的人，只是佔很少數，而大部分人包括筆者在內，起點都是在山腳。這是不能改變的事實，我們不需比較、不需羨慕，只要行出自己的人生路就可以了。

我們的出生只決定了起點，並不決定終點。行平路不會辛苦，而上山的過程可能會艱辛，但我們明白，當我們面對艱辛時，正正是我們上山的時候，即是我們正不斷進步，不斷向上流！而只要我們在堅持的心，一步步向上行，就算不到山頂，也能到達半山中。

● 每個人也有自己的目標

每個人的人生都有不同的目標，我們不是要追到富二代，但起碼我們有進步，有向上流，有為自己的人生、為自己的夢想努力過。喜歡行山的人都知，行山的終點不是最重要，享受當中的過程，當中堅毅的精神，當中的起起落落，才是行山過程的重點。

對！大多數人起點都在山腳，但那又如何？這正正是給予我們享受人生的機會，一般人以為享受是花錢、是甚麼都不做。但明白人生意義的人，知道享受人生其實是做自己喜歡做的工作，是追求夢想的過程，這個一步步進發，提升自己的過程，正正是當中的享受，若然你未感受到，只是你未找到你的人生目標、未懂享受過程。

富二代雖然出生於半山，但由於起點已在山上，再進步的動力反而不大，人生要得到的事太快得到，人生反而變得無意義。都已經在半山或山頂，再向上流的動力不大，反而每天吃喝玩樂來得更大誘惑，於是不但不求進步，反而持續向下，形成向下流情況，起點雖然在山上，但行到人生的一半時才驚覺自己到了山腳。

相反，大部分人起點在山腳，只要提升自己向上流的動力，就能不斷推動自己上山，而人生就變得豐盛，當見到自己登上半山甚至是山頂時，當中的享受更是難以形容。

龔成(作者著有多本財經暢銷書，過往十年投資成績驕人。現為證券業持牌人士，並擔任股票課程導師，其Facebook專頁粉絲人數超過10萬人。)