【瑞通推介】恒指失守兩萬八關　輪證傳真

瑞通認股證牛熊證銷售部：美國通脹和息口前景惹市場憂慮，道指隔晚創新高後倒跌，收報34,742點，跌34點或0.1%；科技股被拋售，納指收挫逾2.5%。

恒指周一(10日)先升後回，收報28595點，跌14點或0.1%。周二(11日)早段急挫逾600點，失守兩萬八關口。恒指好倉(牛證及認購權證)周一淨流入逾7,200萬港元，恒指淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流出逾3,000萬元，反映投資者預期港股做好。周一恒指牛證街貨重貨區為收回價27,000至27,099點，而熊證街貨重貨區為收回價28,900至28,999點。恒生科指裂口低開近3%，跌幅其後擴大至超過4%，低見7,533點，見6個月低位。

美團由4月尾的310元以上開展跌浪，周一在大成交下一度急插9.8%至255元，收市仍下挫約7%，報262.8元，是表現最差藍籌，9個交易日累跌16%，失守250天線及早前配股價。市場對美團創辦人王興的帖文所惹起的憂慮持續，加上市監局續針對互聯網平台整改出手、上海市消保委約談美團，美團周一早段股價繼續受壓，一度回落至240元水平，跌幅達8%。周一有超過37億元北水淨沽出美團。輪證資金流方面，接近3,900萬元淨流入其好倉，為最多資金淨流入的個股好淡倉項目；其淡倉同日亦有逾50萬元淨流入。

中證監否認研究收緊內地企業到香港或其他境外上市的規則，香港交易所周一好淡爭持，收市微升0.4%，報456元，結束3連跌走勢。周二早段再度回落，跌逾3%，下試440元水平。周一有逾10萬元淨流出其好倉，淡倉同日則有逾120萬元淨流入。

美國最大油管道營運商遭受網絡攻擊令管道被迫關閉，國際油價上升。中國海洋石油周一高見9.22元的逾1個月高位，收漲4.6%於9.12元，是表現最好藍籌。股份連升第5日，累漲約11.8%，14日RSI升至超買水平。周二早段回調逾3%，曾失守8.8元。周一有逾580萬元淨流出其好倉，淡倉同日則有逾30萬元淨流入。

美國上月就業數據遜預期，美元受累走弱，帶動紐約期金升至3個月高位，配合倫銅期貨和滬銅期貨價格創新高，紫金礦業上日以全日高位13.3元收市，漲8.1%，創逾兩個月高，周二早段回吐逾10%，跌穿12元。周一有逾340萬元淨流入其好倉。

水泥建材股近期走勢較其他資源股落後。中國建材出現低位回升迹象，上日大部分時間保持升勢，收報11.46元，升2.3%，重越10天和50天線。不過周二早段再隨市回，跌約3%，回落至11元。周一有逾140萬元淨流入其好倉，淡倉同日則有小量資金淨流出。

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