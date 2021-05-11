H＆H國際首季總收入按年跌5.9%

來自中國的整體收入按年下降5.1%。中國嬰幼兒營養及護理用品業務銷售下降3.8%，主要由於2020年第一季的高基數導致益生菌銷售按年下降36.6%，而部分下跌為嬰幼兒配方奶粉的強勁銷售所抵銷，其銷售按年增長8.4%。去年的高基數效應亦導致中國成人營養及護理用品分部應佔銷售下降10.8%。

在澳新市場，成人營養及護理用品銷售按年下降18.8%，主要由於2020年3月下旬實施封城之前Swisse產品獲囤貨導致高基數效應。然而，澳新市場的整體降幅持續收窄。

近期新設寵物營養及護理用品分部的收入按年下降13.4%，儘管有去年同期的高基數，寵物營養及護理用品分部於美國市場的收入在強勁線上銷售帶動下按年增長5.6%。由於Solid Gold品牌正值從總經銷模式至主動銷售(2021年4月起)的過渡階段，故期內中國市場並無錄得銷售。

其他海外市場應佔整體收入(不包括寵物營養及護理用品銷售)，於今年首季按年增長1.4%。除美國和荷蘭市場外，所有市場均錄得正增長。