美油管癱瘓！Colonial警告燃油短缺　美汽油價勢見7年高

美國輸油管線營運商Colonial Pipeline遭黑客攻擊，導致美東輸油管線關閉。外媒報道，Colonial行政總裁Joseph Blount警告，即使公司計劃在本周稍後重開管線，燃油供應短缺也可能會發生。美國汽車協會(AAA)同時預警，美國加油站汽油價格可能會升至2014年以來新高。

報道引述知情人士透露，Blount正在制定一項廣泛的重啟計劃，但在勒索軟件威脅解除前，不會恢復運輸。他又指，輸油管線的營運控制權完全掌握在公司手中，並正與煉油廠、零售商等各方合作，以防止斷供。美東輸油管道每天輸送250萬桶石油，佔東海岸柴油、汽油和噴氣燃料供應量的45%。

鑑於關鍵美東輸油管關閉，美國汽車協會表示，最近一周美國普通無鉛汽油均價已躍升0.06美元至每加侖2.967美元，再上漲0.03美元，預警全美國汽油均價會創下自2014年11月以來最貴水平，勢對美國的司機、小企業的成本造成打擊。儘管Colonial已派定心丸，預計將本周末將「大幅」恢復營運服務。但美國東岸的一些司機還是加滿了油箱，以作為預防措施，因為汽油需求將在暑假前開始增加。

國際油價目前偏軟，紐油報64.67美元，布油報67.84美元，分別下跌0.69%及0.72%。

此外，外電報道，有石油交易業者至少已經預訂6艘油輪，要將汽油從歐洲運送到美國，以紓解美國美國東岸燃油輸送幾乎停頓的局面。