【高盛推介】騰訊受拖累急跌 資金積極趁低吸納
2021年05月11日 13:07
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高盛(亞洲)有限責任公司：在近日的監管風暴影響下，騰訊控股同受拖累，當中周一(10日)失守600港元關口，收市跌約0.8%，周二(11日)早段繼續下跌，低見566.5元，為4個月低位。
騰訊將於下周四(20日)公布今年首季業績，市場預期非國際財務報告準則純利料介乎296.27億至369.51億元人民幣，按年升9.4%至36.5%。而各券商大部分給予「買入」等看好評級。另一方面，網信辦指84款app違法收集個人訊息，及將進一步加強監管。當中包括騰訊的手機管家等。
觀察個股輪證資金流向，可見近期資金持續趁低吸納好倉，過去5個交易日皆錄得資金流入，合共超過1億元，為同期最多資金流入的相關資產。當中認購證及牛證分別佔約5,380萬及5,920萬元，並見周一流入牛證的資金分布在570元以下的各收回區域的產品。淡倉方面，亦見周一獲資金轉向流入，當中認沽證及熊證分別有約170萬及550萬元。
觀察港股通資金流向，亦見周一北水沽出騰訊，錄得約13.4億元資金淨賣出。
騰訊購證18338，行使價620.5元，2021年6月30日到期，實際槓桿15.6倍，貼價、低街貨。
騰訊購證13894，行使價638.5元，2021年6月25日到期，實際槓桿16.3倍，高槓桿。
騰訊牛證63698，收回價530元，行使價527.5元，換股比率500，槓桿比率11.2倍，近47元收回距離牛證。
騰訊牛證52458，收回價515.18元，行使價512.68元，換股比率500，槓桿比率8.8倍，近64.3元收回距離遠牛。
騰訊沽證11039，行使價532.38元，2021年7月23日到期，實際槓桿11.2倍，高槓桿。
騰訊熊證56033，收回價630元，行使價633元，換股比率500，槓桿比率10倍，相近收回價熊證中槓桿最高。
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