數碼黑客成名！癱瘓美國油管事件幕後黑手原來係…

美國最大的燃油輸油管線Colonial Pipeline上周五(7日)遭「惡意勒贖病毒」癱瘓，控制系統被迫全面暫停，中斷了美國東岸45%的燃油運補，今早為止控制系統仍無法修復。負擔緝凶的美國FBI鎖定俄羅斯系的網絡犯罪集團--「DarkSide」為頭號嫌犯。

對此，外電報道，DarkSide竟然公開發出聲明坦承行動，並表達「悔意」，強調組織出擊無關政治、無意造成社會混亂，黑客行動「單純只是為了賺錢」。分析指此舉顯示勒贖病毒的失控肆虐，已演變成一種高度組織專業化的「暗網大商機」。

全長8,850公里的Colonial Pipeline是美國境內最大的輸油管線，其起點從全美「煉油心臟」德州的休士頓開始，一路沿着美國東岸北上，直到紐澤西州的林登市為止。該管線主要輸送精煉過後的成品燃油，包括一般的柴油、汽油、以及飛機用的航空燃油...等，平均每日輸油量高達1億加侖(250萬桶)，佔美國東岸地區每日燃油需求量的45%以上。

然而這條支持美東經濟的重要能源動脈，卻在5月7日遭到「勒索病毒」入侵，除了控制系統被惡意癱瘓，公司的內部數據庫也被滲透。為了避免系統失能造成能源事故，並阻止病毒對內部系統的進一步破壞，Colonial Pipeline從上周五開始斷網控制系統搶修，全面暫停供油。

介入調查緝凶的美國國土安全部與FBI對外公布了Colonial Pipeline黑客事件的初步緝凶結果，指發動『勒索病毒』攻擊輸油管線的，即是惡名昭彰的俄羅斯數碼犯罪集團--DarkSide！

報道引述美國資安顧問公司CrowdStrike的說法指，活動於東歐與俄羅斯的DarkSide，其實是俄系數碼黑幫「Carbon Spider」的轉型分支。在過去，Carbon Spider一直是俄國網絡犯罪的旗艦組織，其主要攻擊對象是俄國的旅館觀光業、以及民間金融服務單位，獲利方式是信用卡盜刷與竊盜用戶個資。隨着網絡犯罪的「利潤結構進化」，黑客犯罪近年快速轉型成專業級的勒索病毒犯罪，分裂改組的Carbon Spider才因此重組成兩個子系打擊團體--REvil與DarkSide。

據講，DarkSide在暗網的地位更像是「傭兵服務」，除了主動出擊入侵犯罪之外，也會提供病毒供具配合犯罪集團指定服務。其主要的手段主要分成癱瘓對方內控系統，並竊取內部機密資料，其攻擊對象大多鎖定製造業、金融業來「黑客勒贖」。

有指DarkSide勒索行動相當專業，其要挾手段主要會分成「二連擊」：先是滲透控制被害單位的公司系統，接着再竊走並刪除數據庫裏的公司資料，威脅受害單位必須在指定時間內付款，否則就將向全世界公布機密文件、或使其永久失去沒有備份的關鍵營業資料。

更令人驚訝的是，DarkSide的犯罪經營程度，不僅設有組織官網，甚至還有官派匿名發言人，由於黑客的勒索取財首重「信用」，即必須讓被害者相信「付錢就能解決問題」才能拿到贖金，否則就算中毒也沒有人願意付錢…故準則就是要好好服務那些掏腰包的企業，絕不能殺雞取卵、搞壞自己的「行規名聲」…

美國司法部表示，近年企業遭遇「勒索病毒」攻擊的通報數字按年暴增了62%。犯罪商機蓬勃發展，成為促使各國犯罪組織積極參戰的藍海市場，但一般美國企業被勒索的黑客贖金，大多落在10萬美元左右。唯有懂挑獵物、「行規口碑」又好的DarkSide，每次出手的贖金行情卻可達到300至1,000萬美元。

今次Colonial Pipeline事件中，DarkSide的黑客行動卻引發了軒然大波，儘管Colonial Pipeline是由殼牌石油、科氏化工、KKR投顧共同注資組成的「富有財團」，按理是DarkSide典型的勒索對象；但其被害影響的社會震撼，卻明顯超出了犯罪組織的預期，不僅國際能源市場因此大亂，就連白宮都出手發出緊急命令，並動員FBI、國土安全部全力緝凶。

面對FBI的點名壓力，DarkSide竟然透過犯罪官網發出了一則「媒體聲明」，內容間接承認了Colonial Pipeline的犯罪責任，並若有似無地表達悔意，強調組織並無意造成社會動盪，以後會更認真地評估入侵對象云云！甚麼時候連網絡犯罪集團，都在講求「社會責任」？是這年頭的數碼犯罪特別有良心？還是這份讓人傻眼的自白聲明，還連帶有其他的策略目的？

除此之外，DarkSide的俄系背景也引發了許多針對莫斯科的「網軍揣測」。但截至目前為止，FBI只是「不排除有國家級角色涉案」，尚不能直接證明Colonial Pipeline事件、或DarkSide組織與俄羅斯的官方網絡戰有關。

出事至今，Colonial Pipeline一直不願意對說明事發經過、被害程度，甚至是被勒鎖的贖金金額，因此無論是業界還是美國政壇，都私下對媒體表達質疑，認為Colonial Pipeline可能正在考慮支付贖款，付錢了事，但此一重大犯罪事件已攸關美國國家安全，是否可讓被害業者付贖金？政府介入調查可深入到怎樣程度？種種爭議也在這場新時代的「數碼犯罪」之中，引發了無限延伸的種種管治難題。事件如何發展，不妨拭目以待！