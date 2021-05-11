疫下諗計自救！澳航推高空賞「超級月亮」之旅...

受累經歷逾年的新冠肺炎疫情，全球航空業重挫，為增加收入，各航空公司積極諗計吸客。本月26日為「超級月亮」，澳洲航空公司最新趁勢推出「帶我去看超級月亮」的活動，商務艙票價每位盛惠1,499澳元(約9,145港元)，周三(12日)開始發售，將有100個座位。

所謂「超級月亮」是正好轉到距離地球最近點的滿月，所以看上去更大、更亮。

當日流程是乘客於悉尼澳航休息室集合，一起食點小吃、飲料，及進行一些娛樂活動，之後一齊登機，航機飛上觸及4.3萬呎、即為787飛機的最高巡航高度，於空中欣賞超級月亮，同時還有1位天文學家於現場講解，包你唔會一頭霧水。

自從疫情以來，邊境關閉、旅行受規限，世界各地航空公司不斷推出創新活動吸客，以維持財路，之前新加坡航空推出A380飛機上用餐、泰國國際航空公司的曼谷總部則臨時開起了餐館、澳洲航空更開始出售商務艙睡衣及退役747飛機上的餐飲推車(連貨)。

不過，以上收入都遠遠未能幫助航空業走出困境。國際航空運輸協會(IATA)上月估計，今年全球航空營運商料虧損477億美元，並悲觀地指出行業所遭遇的危機「在時間和深度上會超出所有人的預期。」