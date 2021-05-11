油價跌1% 道期挫151點
2021年05月11日 16:21
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美匯指數報90.27；港匯處7.7665；離岸人民幣(CNH)報6.4215；美元兌日圓報108.96；歐元企1.2146，英鎊處1.4124。金價1,835美元上落。油價跌逾1%，布油報67.65美元，紐油報64.26美元。比特幣處5.58萬美元。道指期貨跌151點，歐股早市跌約2%。
●恒生指數收報28,013點，跌581點或2.03%，兩萬八關失而復得。國企指數收報10,431點，跌219點或2.06%；科技指數收報7,649點，跌236點或3%。主板成交1,887億港元。科網股爆小股災，美團連跌第10日，收報249元，跌5.25%。騰訊收報584.5元，跌1.76%；阿里巴巴收報207.6元，跌3.53%；小米集團跌2.38%。百度集團曾見170.6元上市新低，收報176.6元，跌3.49%。https://bit.ly/3xZEpNn
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●滬綜指收升13點，外資淨賣出逾47億人民幣。https://bit.ly/2RJyWK4
●全球車用晶片嚴重缺貨，傳美國將再召開半導體峰會商討對策。
●通脹危機籠罩股市，大摩料美股或調整20%。
●傳Apple自製5G晶片後年亮相，高通急找新客源。
●傳富士康印度工廠逾百人染疫，iPhone 12產能削逾50%。
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●美SEC向兩舉報人付1.7億獎金，累計發放逾65億元。
●領航與螞蟻商討提高合資公司註冊資本至1.5億元人幣。
●光環已失？女股神旗艦ARK Innovation較2月高位冧35%。
●傳亞馬遜發行185億美元債券，規模料為公司史上最大。
●日本3月所有家庭支出按年升6.2%，好過預期。
●中國經濟：
-中國4月通脹0.9%，機票價格飆兩成。
-中國人口14.1億，10年增7,206萬，60歲以上人口達2.6億。
●屋宇署：3月共批出22份建築圖則，25份入伙紙。