外媒：受礙美關稅措施　Tesla上海廠變停車場

外媒引述知情人士說，由於中美緊張局勢造成的不確定性，美國電動汽車製造商特斯拉(Tesla)已暫停購買土地以擴大其上海工廠，並使其成為全球出口中心的計劃，目前擁有原本計劃用於生產的土地，現在只用作泊車。

因美國前總統特朗普對進口的中國電動汽車加徵25％關稅，特斯拉目前正打算抑制中國產量佔比。而特斯拉上海工廠的設計目標是每年生產50萬輛汽車，目前正在以每年45萬輛的速度生產Model 3和Model Y車輛。

特斯拉目前將中國製造的Model 3s運送到歐洲，並在德國建立工廠。惟消息指，特斯拉早前曾考慮將其中國製造的入門級Model 3的出口，擴大到更多海外市場，包括美國在內。

對比起之前發展中國生產線的積極態度，知情人士又稱，今年3月份，特斯拉沒有參與競標上海工廠對面的土地，主要因該廠不再想大幅提高在中國生產力。雖然特斯拉從未宣稱有意收購這塊土地，該土地僅為特斯拉廠房土地的一半面積，不過收購後將使該公司再增加20萬至30萬輛汽車的產能。

特斯拉在上海的工廠有土地原本計劃用於生產，但現在則用於泊車。另有知情人士說，特斯拉可以將其現有廠址的容量擴大到50萬輛以上。

另外，特斯拉正在上海的工廠建設維修和複製電動機和電池等關鍵部件的設施，並製造電動汽車充電器。