印疫情促全球物資短缺　5大重要性你要知！

外媒報道，印度疫情持續惡化，恐令該國經濟復甦停滯不前，並且全球航運業、成衣、疫苗到金融服務或將受衝擊。

數據顯示，全球貨物貿易中約8成由船隻運載，有許多船員來自印度。國際航運商會(ICS)秘書長Guy Platten指出，全球170萬名船員中，就有20萬多來自印度。

Platten表示，希望這種情況可以解決。否則，或導致嚴重的船員短缺，從而破壞全球供應鏈。此外，許多國家禁止印度航班，因此也很難將印度海員轉移到全球各地的港口並調換人員。

由於印度疫情爆發，全球疫苗接種也受到影響。該國擁有全球最大的疫苗生產商印度血清研究所(SII)，是疫苗全球取得機制(COVAX)的主要參與者。

SII去年同意為多達92個國家或地區生產多達2億劑疫苗。不過，在印度疫情嚴峻的情況下，政府及SII已將重點由供應其他國家轉移到印度國內供應。

在成衣方面，印度是世界上最大的紡織品出口國之一，惟其紡織業正為嚴重的勞動力短缺而苦苦掙扎。根據諮詢公司Wazir Advisors的數據，在主要的服裝生產中心德里和班加羅爾的確診病例數仍高，工人的曠工率高達50%。

另外，印度還是皮革和皮製品的主要全球出口國，也是僅次於中國的鞋類生產國，每年生產近30億雙鞋。去年，疫情給印度的皮革業造成了沉重打擊，而近期嚴峻的疫情更導致大規模停工和熟練員工短缺。

金融服務方面，由於受過良好教育且更低廉的勞動力吸引，許多大型銀行和會計事務所將大量訊息技術和運營工作外包給印度。數據顯示，該國有將近440萬人受僱於資訊科技(IT)和業務流程管理。在疫情的衝擊下，相關印度員工的工作受到影響，部分公司正採取應對措施，包括將工作轉移到其他國家，鼓勵員工在家工作以及延長項目期限。