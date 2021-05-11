IBM轉型！專注於人工智能及混合雲

美國科技公司IBM周二(11日)將召開年度Think大會，會前宣布將跟隨1年前制定的路線圖展開轉型，發展人工智能、混合雲業務及量子計算方面的創新。

IBM在兩年前以340億美元收購開源軟件公司Red Hat後，開始明確轉向，IBM總裁Jim Whitehurst在Think大會前表示，今年將討論進展，目前已取得很大進展。

Red Hat成立於1993年，以開發、銷售Linux套件，與提供企業級開源軟件解決方案為主要業務。

IBM周二將推出的產品創新，包括企業管理雲資料的人工智能，一個名為Watson Orchestrate的系統，讓專業人士自動操作安排會議等任務，以及一個讓客戶在傳統伺服器無法完成的過於複雜的專案上，使用量子電腦的程式。

IBM還將發布Project CodeNet，這是一個大規模的開源資料集，包含1,400萬個程式碼樣本，5億行程式碼和55種程式語言，使AI能夠理解和翻譯程式碼。

IBM最近已經發表自己的2納米電腦晶片平台，晶片比目前大多數智慧手機使用的7納米晶片速度快45%，能效高75%。