南韓樓價3年飆8成　民怨促查2082名炒樓公務員

據南韓媒體報道，今年3月份當地傳出公職人員集資炒地皮，引爆民怨四起，令總統文在寅的支持度大幅下跌，遂下令籌組聯合特別調查小組，經過2個月調查，有13人正式被捕。

該聯合特別調查小組，針對532宗案件共調查公職人員2,082人，當中219人遭移送，另有13人被捕，仍有1,720人繼續接受調查。惟傳媒批評，即使有219人遭移送，惟主管數量為零，且針對國會議員及政府高層的調查進展也緩慢。

是次展開全國性大規模調查的起因是，今年3月南南韓有企業土地住宅公社爆出多名員工涉嫌炒地皮行為。該批人員於今年2月集資100多億韓圜(約7,000萬港元)購入大量土地，而不久後政府就宣布上述土地為公共住宅開發項目。於是引發輿論嘩然，也為南韓政府宣布在全國增加83萬戶公共住宅供應的「2·4版房地產新政」蒙上陰影。

南韓「經濟正義實踐市民聯盟」的1項調查發現，由文在寅上任(2017年5月)至去年底，首爾使用面積82.5平方米(約888方呎)的分層住宅價格由6.6億韓圜漲至11.9億韓圜(約821萬港元)，暴升8成，令社會貧富差距愈嚴重。