「末日博士」魯比尼警告：虛擬貨幣泡沫終將破裂

一直唱淡比特幣，有「末日博士」之稱的知名經濟學家魯比尼(Nouriel Roubini)再次警告，比特幣毫無用處，永遠不會成為「數碼黃金」，比特幣等虛擬貨幣是場泡沫，最終將會破裂，散戶投資者將承受最沉重的打擊。

魯比尼近日接受外媒訪問時表示，無論有多少機構投資者爭相將比特幣視為價值儲存手段，比特幣永遠不會成為「數碼黃金」，與黃金不同的是，比特幣缺乏使用案例和實用性。他指出：「比特幣沒有收入、用戶，甚至不是支付手段、穩定的價值儲存工具，它毫無用處，沒有人會佩戴比特幣首飾，那是低級趣味，所以怎麼給比特幣定價？它的基本價值是甚麼？對於任何其他資產，都會有一套經濟基本面來證明其合理性，比特幣是數碼黃金的想法不合理…每當有風險發生時，比特幣比其他風險資產跌得更多。」

他警告，比特幣等虛擬貨幣是場泡沫，最終將破裂，當前虛擬貨幣市場2.3萬億美元的市值，不足以取代或衝擊傳統金融業，如果泡沫破裂，散戶投資者將受到最沉重的打擊。如果股市修正，可能會引發虛擬貨幣市場崩盤，而隨着監管措施開始收緊，虛擬貨幣市場可能面臨大規模拋售潮。

他又認為，央行數碼貨幣(CBDC)的出現，可能會讓希望保持對貨幣壟斷地位的政府獲益，如果CBDC成為主流，將足以消滅虛擬貨幣。