長沙灣唐樓拍賣激烈　叫價24口搶至326萬元沽

環亞物業拍賣今日(11日)拍賣約32個物業，該行董事總經理區蘊聰表示，場上賣出4項物業，全屬500萬元以下成交的細價盤，並佔一半為銀主貨。其中，九龍長沙灣兼善里26號6字樓唐樓為銀主盤，實用面積約454方呎，為兩房間隔，樓齡約62年，開拍價290萬元，惟其競拍氣氛最為激烈，共叫24口價，終搶高至326萬元成交。

區氏認為，該物業競爭氣氛激烈，可能因為買家看好其具市區重建潛力。另一拍出的銀主盤為約46年樓齡的筲箕灣東輝大廈中高層C室，實用面積約316方呎，為兩房間隔，開拍價428萬元，並以430萬元成交。

其餘兩個同為位處離島的大澳居屋，分別是天利苑中層7室，實用面積約481方呎，在已補價自由市場開價249萬元，經4口叫價，終以269萬元售出。另一為龍軒苑C座(暢軒閣)底層9室，實用面積約590方呎，在自由市場以開拍價300萬元成交。另外，一個佔地約3,832方呎的新界西貢北港農地，則已在拍賣前售出。

區指出，今次拍出的物業成交價均只略低於市價，而大澳居屋有購買力則可能基於近期樓市交投轉旺，大家對後市有信心所致。