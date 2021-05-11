美股道指急插600點　港股夜期跌穿27800關

美股跌勢加劇，道指急插613點或1.77%，報34,129點；標指報4,115點，跌72點或1.74%；納指報13,169點，跌232點或1.74%。

港股期指夜市報27,747點，跌62點，低水267點。

大型科技股週二再次遭到拋售。蘋果公司下跌超過2%，而Facebook，Google母公司Alphabet和亞馬遜下跌超過1%。

【21:30】科技股拋售潮持續，美股周二(11日)早段受壓，道指挫318點，至34,424點；標指挫56點，至4,132點；以科技股為主的納指挫294點，至13,107點。

隨着通脹風險升溫，愈來愈多人憂慮大市缺乏進一步上升動力，摩根士丹利警告，勞動力短缺可能使持續推動大市上升的經濟復甦受到打擊，預期美股明年仍可能創新高，但今年回報平平無奇，甚至可能面臨高達20%的調整。

淡友押注科技股將進一步下跌，追蹤納斯達克100指數的ETF Invesco QQQ Trust的沽空比率已升至3.6%，為去年8月以來最高，並遠高於去年12月的0.9%。

科技股未止跌，數據分析公司Palantir首季經調整後每股盈利4美仙，符預期，收入按年大增49%至3.41億美元，股價早段仍挫2.27%至18.05美元。

電動車股沽壓亦顯著，特斯拉(Tesla)4月在中國的銷量按月跌27.15%至2.58輛，股價早段挫4.03%至603.71美元。

太空旅遊公司維珍銀河上季每股虧損55美仙，較預期的27美仙多逾一倍，股價早段瀉12.59%至15.69美元。

視像遊戲平台Roblox上季虧損擴大近82%至1.34億美元，部分由於直接上市相關開支，每股虧損46美仙，差過預期，收入則增1倍至3.87億美元，股價早段升2.47%至65.58美元。