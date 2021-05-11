【產經評論】通脹戳破資產泡　股災清算日來臨

全球通脹急升溫，引發金融市場震盪。畢竟長期超低息和無限量寬，已嚴重透支經濟復甦，並將資產泡沫推向極端，通脹超預期引發加息憂慮，正把這場音樂椅遊戲的音樂弄停，而戳破股市泡沫的後果將一定程度抵銷各地救市措施的效用，意味全球經濟疫後復甦之路將變得更崎嶇！

今年初全球股市自高位調整，惟當時資金從新經濟股回流憧憬受惠疫後復甦的傳統經濟股，故股市交投尚可維持。到了首季末段，資金續減持新經濟股，並由傳統經濟股分流至再通脹概念股，令股市成交下降，指數波幅收窄。

踏入次季，可供炒作的題材股買少見少，且見到不少大型上市企業把握尾班車機會，在股市進行配股集資「抽水」。至近周全球貴金屬、農產品等大宗商品期貨價格紛紛破頂，加上全球晶片荒、運輸成本飆升等現象不太可能在一、兩季內有明顯紓緩迹象，市場對於物價趨升的預期愈來愈強烈，最終或演變成觸發股市泡沫爆破的導火線。

港股昨日大跌，新經濟股集體「插水」，之前炙手可熱的第二上市中概股紛紛破底；傳統經濟股亦未能幸免，銀行、內需、能源及資源股受壓。雖然恒指跌幅在2%水平，但逾半數個股低收作結，強勢股氣勢盡失，弱勢股愈見低殘，都是股市要刮起大風暴的徵兆。

美國持續增發鈔票及推出大型刺激經濟措施，經濟過熱引發通脹超預期，美元貶值機會大。港元與美元掛鈎，港元資產面對的沽售壓力可以想像。此外，股市泡沫爆破，高估值的科技股要繼續擠出水分，中資科技股光環既失，近年賴以維持榮景的港股亦大難臨頭！

股市次季出現大單邊跌市或帶來3大影響。首先是造成負面財富效應，股民身家蒸發，不利消費和投資信心。其次是企業透過股市融資難度增加，新股市場冷清，資金將持續流出新興市場，香港亦不例外。最後，近年香港金融業一直領先其他行業，在疫下獨撐經濟，可是未來這一支柱亦快要倒下，經濟再度失速，救市措施效用遞減的同時，通脹卻持續升溫，下一個來襲的「黑天鵝」很大機會就是殺傷力更大的「滯脹」！

隨着疫苗面世，今年全球經濟復甦存在希望。可是至今為止，不少經濟體仍面對變種病毒的威脅，經濟全面重啟復甦的時間表一再推遲，股市基本面本已脆弱。近季就連毫無內在價值的虛擬貨幣炒風都愈演愈烈，說明資產泡沫化已到臨界點。投資者要繫緊安全帶，做好防範股市暴風來臨的準備！