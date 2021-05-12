《明報》母企世界華文預警全年轉蝕1560萬
2021年05月12日 00:24
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《明報》母公司世界華文媒體(00685)周二(11日)收市後發盈警，預期截至2021年3月31日止年度將錄得股東應佔虧損不多於200萬美元（約1,560萬港元），按年盈轉虧，主要由於新冠肺炎疫情對經濟帶來不利影響，導致集團旅遊業務及廣告收益顯著倒退。
事實上，世界華文在截至去年12月底止的3個季度，已經見到營業額按年大幅下跌57.13%，至8,605萬美元。
若單計截至去年12月底止的一季，出版及印刷業務之營業額按年倒退25.51%至3,143.2萬美元，所有地區一律下滑，其中，馬來西亞及其他東南亞國家按年倒退29.24%，而香港和台灣則按年下滑15.47%，北美的亦按年倒29.24%。至於該公司旅遊及與旅遊有關服務同季的營業額，更加按年暴瀉99.77%。
同系萬華媒體(00426)亦於周二收市後發盈警，預期截至2021年3月31日止年度會繼續錄得股東應佔虧損，期內撇除所有一次性項目的虧損更加會從前一年度的1,700萬元，大幅增加介乎約55至60%，主因疫情使香港經濟持續收縮，導致集團之廣告收入減少。
萬華之前公布，其截至去年12月底止的3個月業績，營業額按年倒退35.8%至1,342.2萬元，期內領取香港政府「保就業」計劃資助239.9萬元去支付部分員工的薪金，虧損按年擴大1.02倍至165.4萬元，若扣除上述資助的虧損則達400萬元。
萬華股價周二收跌1.37%，收報0.144元。世界華文股份全日「零成交」，收市報0.31元。