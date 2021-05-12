《明報》母企世界華文預警全年轉蝕1560萬

事實上，世界華文在截至去年12月底止的3個季度，已經見到營業額按年大幅下跌57.13%，至8,605萬美元。

若單計截至去年12月底止的一季，出版及印刷業務之營業額按年倒退25.51%至3,143.2萬美元，所有地區一律下滑，其中，馬來西亞及其他東南亞國家按年倒退29.24%，而香港和台灣則按年下滑15.47%，北美的亦按年倒29.24%。至於該公司旅遊及與旅遊有關服務同季的營業額，更加按年暴瀉99.77%。

萬華之前公布，其截至去年12月底止的3個月業績，營業額按年倒退35.8%至1,342.2萬元，期內領取香港政府「保就業」計劃資助239.9萬元去支付部分員工的薪金，虧損按年擴大1.02倍至165.4萬元，若扣除上述資助的虧損則達400萬元。

萬華股價周二收跌1.37%，收報0.144元。世界華文股份全日「零成交」，收市報0.31元。