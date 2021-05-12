東方日報B1：科技股災 恒指冧近600 國指高峰累插一成半
2021年05月12日 00:40
東網電視更多新聞短片
萬物齊漲令通脹預期急劇升溫，環球科技股去年估值節節上升自然首當其衝，港股於是踏入「五窮月」便「滿江紅」，恒生指數周二(11日)一度失守28,000點大關。事實上，資金對中國經濟復甦的期盼及熱情似乎亦有所減退，反映本港上市中資企業表現的國企指數，迄今已從2月的高位累跌接近15%，於全球主要股市指數當中包尾！
正面對國家層面反壟斷調查的美團(03690)，董事長王興日前以古論今引發的風波還未消退，拖累恒指周二低開309點後，跌幅不斷擴大，一度重挫684點，低見27,910點，收市仍跌581點或2.03%，收報28,013點；科技指數收市更瀉2.99%或236點，收報7,649點；國企指數全日挫2.06%或219點，收報10,431點。港股總成交額升至1,898.7億元，沽空比率為13.97%。
龍頭科網股繼續捱沽，董事長吟詩「搶盡風頭」的美團一度再瀉8.67%，觸及240元的去年10月初之後新低，收市挫5.21%，收報249元，連續10個交易日的跌勢累插20.44%，市值蒸發3,888億元；京東集團(09618)和快手(01024)收市跌逾5.2%，而明天公布季績的阿里巴巴(09988)亦跌3.53%。
同於明天放榜的「B站」嗶哩嗶哩(09626)，中金看淡其短期盈利能力，上調該公司今年經調整虧損預測至43.4億元人民幣，反映其在獲取客戶、內容及營運方面的投入，拖累股價周二瀉7.37%，創收市新低。
由李彥宏掌舵的內地搜索引擎百度集團(09888)來港上市後一瀉如注，周二曾挫6.77%，觸及170.6元的紀錄新低，收市仍跌3.49%，收報176.6元。
市場原寄望中資科網股納入港股主要指數後能「做靚盤數」，而由於相關股份一納入便分得不少權重，這願景直到今年初也有聲有色。不過，疫情期間各國瘋狂「放水」的惡果開始成熟，資金要重新審視經濟環境改變對企業和資產價格的影響，一眾高估值的科技股連日遭集體洗倉，國指亦由今年2月18日創下的今年盤中高位累瀉14.99%，跑輸全球多個主要股市指數。
近日備受追捧的資源股亦大幅回吐，江西銅業(00358)、洛陽鉬業(03993)及贛鋒鋰業(01772)齊挫逾7%。「北水」透過港股通周二淨買入49.32億元，其中美團及其主要股東分別錄得淨買入10.35億元及14.1億元。
中資科企股價近期積弱，利達資產管理基金經理兼首席投資策略師黃耀宗認為，這與內地監管風波陰霾，加上最近美國10年期債息抽升引發的估值調整有關，短線而言可暫時避開，惟長線而言其實不妨買入，因為無人能夠精確地預測股市何時觸底，可以考慮作為龍頭的騰訊。
國農證券董事總經理林家亨表示，港股未來走勢要視乎美股調整狀況，5月份大市成交較淡靜，並處於調整格局，支持位為4月份低位27,500點，可是一旦跌穿不排除會再下行。不過，下月市況氣氛有望改善，可在月底候低吸納。
港股美國預託證券(ADR)周二早段偏軟，滙豐控股(00005)報48.13元，較香港收市價低0.22元；騰訊報583.75元，較港低0.75元。若按比例計，相當於恒指跌15點，其後倒升。