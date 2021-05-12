東方日報B1：科技股災　恒指冧近600　國指高峰累插一成半

萬物齊漲令通脹預期急劇升溫，環球科技股去年估值節節上升自然首當其衝，港股於是踏入「五窮月」便「滿江紅」，恒生指數周二(11日)一度失守28,000點大關。事實上，資金對中國經濟復甦的期盼及熱情似乎亦有所減退，反映本港上市中資企業表現的國企指數，迄今已從2月的高位累跌接近15%，於全球主要股市指數當中包尾！

市場原寄望中資科網股納入港股主要指數後能「做靚盤數」，而由於相關股份一納入便分得不少權重，這願景直到今年初也有聲有色。不過，疫情期間各國瘋狂「放水」的惡果開始成熟，資金要重新審視經濟環境改變對企業和資產價格的影響，一眾高估值的科技股連日遭集體洗倉，國指亦由今年2月18日創下的今年盤中高位累瀉14.99%，跑輸全球多個主要股市指數。

中資科企股價近期積弱，利達資產管理基金經理兼首席投資策略師黃耀宗認為，這與內地監管風波陰霾，加上最近美國10年期債息抽升引發的估值調整有關，短線而言可暫時避開，惟長線而言其實不妨買入，因為無人能夠精確地預測股市何時觸底，可以考慮作為龍頭的騰訊。

國農證券董事總經理林家亨表示，港股未來走勢要視乎美股調整狀況，5月份大市成交較淡靜，並處於調整格局，支持位為4月份低位27,500點，可是一旦跌穿不排除會再下行。不過，下月市況氣氛有望改善，可在月底候低吸納。