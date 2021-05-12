美股道指急跌473點　納指重挫後回穩

投資者對通脹升溫的憂慮引發股市受壓，美股3大指數周二(11日)下挫，但科技股拋售潮有所緩和。道指收報34,269點，跌473點或1.36%，為自2月26日以來最大單日跌幅；標指收報4,152點，跌36點或0.87%；納指早段最多曾跌294點，其後跌幅持續收窄並一度回升，全日收報13,389點，跌12點或0.09%。

隨着通脹風險升溫，愈來愈多人憂慮大市缺乏進一步上升動力，摩根士丹利警告，勞動力短缺可能使持續推動大市上升的經濟復甦受到打擊，預期美股明年仍可能創新高，但今年回報平平無奇，甚至可能面臨高達20%的調整。

Invesco全球市場策略師Brian Levitt認為，隨着經濟增長加速，通脹前景升溫。考慮到通脹，投資者更傾向於遠離科技股，因為他們認為科技股是長期回報不佳的、期限較長的資產。他們更願意部分持有與名義GDP高度相關的股票。

大型科技股周二個別發展，亞馬遜、Netflix均上漲逾1%；蘋果公司則下挫0.74%，收報125.91美元。

數據分析公司Palantir首季經調整後每股盈利4美仙，符預期，收入按年大增49%至3.41億美元，股價全日反彈9.42%，收報20.21美元。

太空旅遊公司維珍銀河上季每股虧損55美仙，較預期的27美仙多逾一倍，股價一度瀉逾一成後回穩，收報18.12美元，升0.95%。