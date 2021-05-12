陳錦興：中海油隨經濟復甦向上

中海油今年首季實現總淨產量近1.38億桶油當量，按年上升4.7%。其中，中國淨產量9,470萬桶油當量，按年上升8.7%；海外淨產量4,300萬桶油當量，按年下降3.2%。未經審計的油氣銷售收入達約483.4億元人民幣，按年上升21%，主要由於國際油價上升和銷量增加。季內，公司的平均實現油價為每桶59.07美元，按年上升20.5%。

首季營運數據符合預期，雖然海外地區產量下跌，但隨着疫苗接種進度良好，全球可望有穩健復甦，海外產量有上升潛力，中海油下半年有望上調生產指引，利好盈利表現。此外，資本開支維持在預算內，即使預期餘下季度將有更多資本開支配置，但不會增加全年資本開支預算，且嚴控成本不變。

中海油的採油現金成本約28美元，對應現水平油價有充足的盈利空間。此外，2021年經濟復甦仍是主調，美元弱勢利好國際油價，商品的超級週期延續。母公司早已在低位增持，而北水亦持續吸納，展現信心。現價市盈率10倍，息率5厘，估值合理，建議8.5港元吸納，向上睇阻力位10.5元，止蝕可定於7.5元。

英皇證券研究部聯席董事 陳錦興(作者為註冊持牌人士)