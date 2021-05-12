陳樂怡：香港疫情消退　利好地產股

展望港股後市，港股周二跟隨外圍急挫，失守100天線。其中，科技股受累於納指弱勢，監管風險持續，而互聯網股本周陸續公布業績，或會帶來另一考驗。而港股通南向資金在五一假期後首次轉向流入，淨流入金額近50億元，力度不算太強。投資者態度偏向審慎，將限制恒指反彈動力，初步阻力位於100天線(28,666點)。

凱基證券亞洲研究部經理 陳樂怡(筆者為註冊持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)