陳樂怡：香港疫情消退 利好地產股
2021年05月12日 07:45
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隔晚美股下挫，納指弱勢拖累本港科技股。恒指周二低開低走，跌581點至28,013點，失守100天線。國指跌219點至10,431點。科指跌236點至7,649點。大市成交為1,887億元。美團(03690)續插5.3%。嗶哩嗶哩(09626)挫7.4%。汽車股普遍下跌，吉利(00175)及長汽(02333)走低5至6.4%。
車企公布4月銷量數據，吉利4月銷量按年減少約5%，按月持平，完成全年銷量目標之28%，進度遜於市場預期。不過，公司新產品主要留待下半年發布，短期銷量表現料會受限。同業長汽銷量按年增長13.6%，按月減少17.1%。公司指出晶片短缺問題已令4月產量下跌，短缺料於6至7月才見改善。我們預計長汽新品周期亦會延遲至下半年。整體而言，除了晶片因素之外，商品市場價格急升，損害汽車製造商利潤空間，因此建議投資者在晶片供應明朗化前維持觀望態度。相反汽車經銷商風險相對分散，近期逆市表現向好，關注績優的永達汽車(03669)及中升(00881)。
香港新冠肺炎確診個案回落，市場憧憬可加快中港通關，支持本地經濟復甦。而香港地產發展商將可受惠其中。正值波動市況，高股息率地產股具備防守性。事實上，五月以來一手樓市成交活躍，樓價指數再次逼近歷史高位。我們繼續看好一手樓盤市場氣氛趨旺，利好發展商銷售及定價，投資者宜關注可售資源豐富的新地(00016)及新世界(00017)。另外，信置(00083)旗下ONE SOHO項目銷情理想，加上凱匯項目今年入帳，手頭現金充裕，惹來市場憧憬派發特別息，同樣值得留意。
展望港股後市，港股周二跟隨外圍急挫，失守100天線。其中，科技股受累於納指弱勢，監管風險持續，而互聯網股本周陸續公布業績，或會帶來另一考驗。而港股通南向資金在五一假期後首次轉向流入，淨流入金額近50億元，力度不算太強。投資者態度偏向審慎，將限制恒指反彈動力，初步阻力位於100天線(28,666點)。
個股推介方面，中國燃氣(00384)近期以每股29.75元，配股集資116億元，拖累股價表現。不過，中國燃氣計劃用集資資金收購國內城市燃氣項目，以及發展分布式供熱業務等，預期將支持集團盈利未來保持較快增長。預期集團未來啟動併購步伐後，投資者資金將重新回流。現價未來12個月盈利市盈率11倍，有一定吸引力，估值亦低於同業。建議收集，向上阻力位為30元，向下止蝕價為25元。
凱基證券亞洲研究部經理 陳樂怡(筆者為註冊持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)