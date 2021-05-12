MI能源就重組申請委任共同臨時清盤人

待獲批開曼共同臨時清盤人委任申請所尋求的判令後，開曼共同臨時清盤人將獲委任為公司共同臨時清盤人，以協助公司及現有管理層進行持續的財務重組工作。於此過程中，公司將受到開曼群島法律下自動法定延緩償付的保護，即在未經大法院允許，針對公司的任何程序將不會開始或繼續。藉此使公司、管理層及擬委任的開曼共同臨時清盤人得以持續制定及實施符合公司所有持份者的最佳利益的總體重組計劃。

於該公告日期，開曼共同臨時清盤人委任申請尚未獲大法院列入聆訊名單。公司將在適當時候另行刊發公告。董事會認為，委任開曼共同臨時清盤人對公司的財務重組工作屬必須和適宜。