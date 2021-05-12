道指跌473點　金價回軟

●美匯指數報90.14；港匯見7.7685；離岸人民幣(CNH)企6.4288；美元兌日圓處108.67；歐元跌至1.2146，英鎊低見1.4137。金價企1,836美元。布油升上68.67美元，紐油報65.5美元。比特幣於5.65萬美元上落。道指期貨下跌。

●外媒報道，美國證券交易委員會(SEC)呼籲投資者對一些有比特幣期貨風險敞口的共同基金公司保持謹慎，稱比特幣是「一種高度投機的投資」。

-「末日博士」魯比尼警告：虛擬貨幣泡沫最終會破裂。

●美國聖路易斯聯儲銀行行長布拉德表示，在新冠肺炎疫情尚未結束之際，不希望聯儲局調整政策，認為要等待疫情結束，才可以考慮調整政策。

●港股ADR指數收報28,209點，升196點或0.7%。

●即月恒生指數夜期收報27,923點，升114點，低水91點，成交20,964張。

●紐約6月期油收報每桶65.28美元，升36美仙或0.55%；布蘭特7月期油收報每桶68.55美元，升23美仙或0.33%。

●紐約6月期金收報每安士1,836.1美元，跌近0.1%，結束連續4日升勢。

●芝加哥市場7月交割的大豆期貨在周二(11日)上漲1.6%，至每蒲式耳16.125美元，為2012年以來首次突破16美元大關，主要由於供應擔憂加劇。

●京東物流傳最快下周招股，集資最多312億元。

●順豐房託下周一(17日)掛牌，料集資25.89億元。