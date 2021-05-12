申萬宏源：內地出口今年勢一枝獨秀

中國4月出口延續全球「一枝獨秀」格局，除了兩年複合年率化增速高於歐洲、美國及日本10個百分點，甚至也高於南韓及東盟5個百分點以上，且差距進一步擴大。以美元計價，4月中國出口按年增速達32.3%，兩年複合年率化增速較3月（春節調整後）上升3.6百分點至16.8%，高於預期。而4月中國出口的複合年率化增速較第一季有所增加，佔全球出口份額勢續上升，超出市場年初的謹慎預期。

印度疫情失控，變種病毒全球傳播的威脅正壓制發達國家工業生產恢復的速度，中國韌性極強的出口產能仍將成為今年海外供需缺口的主要依賴。而美國的過度財政補貼，對當地工業生產恢復的影響也逐步浮面，其過度財政補貼政策最早於今年第四季結束前，都將導致供需撕裂和消費品缺口擴大，從而令中國商品出口難以在今年遇到很強的供給側競爭，反而全球對中國消費品生產的依賴度可能會提升。

另外，出口產品高級化才是核心所在。印度疫情失控直接推動中國紡織品（包括口罩）、醫療器械出口4月勁增，推動中國總出口兩年年率化增速提高0.8個百分點。出口產品附加值率提升、出口產業鏈高級化，才是中國出口得以「一枝獨秀」的根本原因。電腦、手機、家電、家具等附加值率相對較高的產品，推動中國4月出口複合年率化增速再提高0.5個百分點。

中國4月進口按年增43.1%，兩年複合年率化增速較3月減少6百分點至10.7%，反映由於年初大宗商品價格上漲較快，進口商擔心價格進一步上升而在3月加大進口，4月隨着原油等大宗商品價格進入震盪區間，進口略有降溫，貿易差額擴大至428.5億美元。原油在4月進口數量大幅回落，加工貿易進口維持穩定，反映海外供需缺口仍受疫情影響不會迅速收窄。

雖然近期印度疫情失控，防疫物資出口迎來二次高峰，但對中國出口更大的影響在於，變種病毒的擴散加大了疫情的不確定性，海外發達經濟體生產恢復或延遲，消費品供需缺口的收窄或需等待到第二季尾至第三季，在這過程中，海外消費品供需缺口和協同供給，均因印度疫情和變種病毒的擴散而得到加強。

而從中國供給端來看，核心邏輯在於內地出口產業鏈自2015年以來，隨着出口國際環境的日趨複雜，而進入升級再度加快的行情，前期持續升級的電腦、家電、家具出口於年內有望延續高速增長；工業設備、精密儀器、半導體出口佔比有望進一步提升。綜合分析，我們上調2021年中國出口按年增速預測約兩個百分點，至約15%，中國出口或將於全年「一枝獨秀」。

申萬宏源