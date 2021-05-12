港股夏季清貨大酬賓？自製撈貨名單…

全球通脹來襲，引發股市大跌。昨日(11日)恒指跌逾五百點，退守28,000點大關，且板塊跌勢全面，即係就連炒股不炒市的策略都行不通了。老實講，此前指數上上落落咗一段時間，波幅愈來愈細，即使北水五一休賽完畢歸位，都未能改變呆滯局面，筆者寧可見到一次轟轟烈烈的大跌，反而有機會博吓反彈，總好過市況上上落落，波幅愈炒愈窄，磨爛蓆損意志，不斷消耗市場購買力，坐看市況陰乾。

唔少股民見到跌市，當然係唔開心，尤其係手持貴貨未及「逃生」或減磅者，如今都在「坐艇」中。筆者認為，投資沒有必贏，做決定前必須要定下止賺和止蝕位，到價執行，這是做股壇長青必須要有的條件，否則一味死坐爛坐諗住可以返家鄉，隨時一殼眼淚，亦會輸掉資本的時間成本，分分鐘得不償失。

至於說，若然港股真係開始行單邊市，短期最低消費應該係睇27,500點，再下一個較大的支持區在26,500至27,000點水平，反彈28,800點成主要阻力。目前恒指14天RSI才在38，尚未進入超賣區，手持現金者實不用心急入市撈貨，待更多超賣信號出現，再入市濕平(Shopping)還未遲。

東網產經專欄作者 帥哥