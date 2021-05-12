中國信用債5個月違約規模恐破千億人民幣

外電報道，今年以來，中國在岸信用債違約涉及本金合計約998億元人民幣(下同)，當中包括58宗公開發行債券和15宗私募債券。違約規模勢將連續第4年突破1,000億元，以及比過去幾年踩線的時間更早——此前最快在2019年9月。

招商證券信用分析師李豫澤估計，今年境內信用債違約量級將創新高。打破「剛兌」、國企違約率抬升等反映了監管對違約的容忍度可能提高，而這也是中國信用債市場走向成熟的一個重要環節。

李續稱，鋼鐵和煤炭類主體在永煤事件後融資不易，其中資產規模較小的企業面臨債務到期壓力相對更顯嚴峻。

事實上，中國去年嚴控地產企業債務風險祭出「三道紅線」後，開發商成為違約重災區，首季華夏幸福和天津房地產集團違約規模皆超過100億元。至於其他行業如海南航空及紫光集團的違約規模亦超過百億元。

雖然部分企業尚未發生債務違約，但冀中能源集團延遲償債，以及重慶能源銀行票證違約等，皆證明風險事件不斷，地方政府對當地國企的支持力度不足，令市場感到擔憂。此外，延遲發布年報、被多家評級機構降級的中國華融財務狀況是否無虞，也牽動投資者的神經。

外電數據顯示，2021年迄今，中資離岸外幣債的違約規模合計為37億美元，接近去年全年83億美元紀錄高峰的5成，但值得留意的是，今年境外違約均發生在1至2月期間。